-CHP'Lİ İNCE, TRT GENEL MÜDÜRÜNÜ SUÇLADI TBMM (A.A) - 14.07.2010 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in ''reklam satış ve reyting ihalelerinde suç işlediğini'' iddia etti. İnce, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TRT ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu. TRT Kanununun bazı hükümlerinin iptali için yaklaşık iki yıl önce Anayasa Mahkemesine başvurduklarını, ancak konunun henüz gündeme gelmediğini anlatan İnce, Anayasa Mahkemesinin gündeminin başkan tarafından belirlendiğini belirtti. İnce, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlunun düğününde TRT sanatçılarının görev alıp almadığını Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a sorduğunu, verilen yanıtta ''herhangi bir görevlendirme yapılmadığını'' belirtildiğini kaydetti. Haşim Kılıç'ın imzasını ve başkanlık antentini taşıyan bir kağıtla, TRT Genel Müdürü Şahin'e gönderilen mektupta ''Oğlumun düğün töreninde yaptığınız katkılarınız için size ve Ankara Radyosu sanatçılarına emeklerinden dolayı'' teşekkür edildiğini savunan İnce, ''TRT genel Müdürü Anayasa Mahkemesi Başkanının düğününe sanatçı gönderdi mi? Teşekkür mektubu doğru mu?'' diye sordu. ''Muhatabının TRT Genel Müdürü değil Arınç olduğunu'' söyleyen İnce, ''Sayın Arınç, verdiğim soru önergesinin yanıtı ile ilgili kandırılmış mıdır? 'Böyle bir görevlendirme yapılmamıştır' diyor. O zaman bu teşekkür mektubu ne? Sahte mi? İki yıldır görüşülmeyen TRT yasası ne?'' sorularını yöneltti. TRT'nin reklamlarını 3 yıllığına ve yılda 60 milyon TL bedelle ''Veritaş adlı bir şirkete verdiğini, şirketin belirlenen takvim içerisinde bu parayı ödeyemediğini'' öne süren İnce, ''Çünkü, kimse reklam vermiyor TRT'ye. Çünkü izlenmiyor. Artık kimse izlemediği için şirket bu parayı ödemiyor'' dedi. İnce, bunun üzerine ek protokol yapıldığını, 60 milyon TL'nin 40 milyon TL'ye indirildiğini, TRT'nin reyting sisteminden çıkmasının buna gerekçe gösterildiğini savunarak, ana sözleşmede sözleşme bedelinin hangi durumda yeniden belirleneceğinin de yazılmadığını iddia etti. İnce, ''Ek protokol 'TRT reytingden çıktı' denilerek 20 Aralık 2009'da yapılıyor. Oysa TRT reyting ölçümünden 13 Ocak 2010 tarihinde çıkıyor. Yani, reyting ölçümünden çıkmadan 23 gün önce 'çıktı' deniliyor. Bir büyük üçkağıt da burada var'' görüşünü dile getirdi. Dünya Kupası döneminde çok reyting almasına karşın şirketin yine de parayı ödemediğini iddia eden İnce, bu süreçte TRT'den ihale alan şirketin hissedarlarında değişme olduğunu öne sürdü. TRT'nin dünyada eşi görülmemiş bir şekilde kendi reytinginin ölçümü için ihale açtığını, ihale bedelinin 4 milyon TL bedelli olduğunu, şartnameye göre ihaleyi alana 4 milyon TL'nin yüzde 50'sinin yani 2 milyon TL'nin peşin verildiğini anlatan İnce, hiçbir teknik altyapısı olmayan bir şirketin bile bu parayla gerekli altyapıyı kurabileceğini söyledi. -SORULAR YÖNELTTİ- İnce, şöyle devam etti: ''TRT Genel Müdürü suç işlemiştir. İbrahim Şahin ve ekibi, reklam satış ihalesi ve reyting ölçüm ihalesi sonrası yapılan sözleşmedeki şartları yerine getirmeyerek suç işlemiştir. Şahin ve ekibi firmayı kurtarmak için ana sözleşmeyi değiştirerek suç işlemiştir. İhaleyi alan firma bugüne kadar TRT'ye kaç dakikalık reklam getirmiştir? Ek protokol tarihine kadar TRT'ye hangi aylarda kaç lira ödeme yapılmıştır? Ek protokol yapıldıktan sonra firma TRT'ye hangi aylarda, kaç lira ödeme yapmıştır? Reyting ihalesini alan ve bugüne kadar başlamayan firmaya ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır? Sözleşmeyi feshetmeyi ve mali yaptırımlar uygulamayı düşünüyor musunuz?'' İnce, sorularının Arınç tarafından cevaplanmasını istediğini kaydetti.