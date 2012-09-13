CHP'li İnce: ÖSYM'nin parası olmadığı için sınavları iptal edemiyor

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "ÖSYM sınavı iptal edemiyor. Çünkü AKP 2008'de bir kanun çıkardı. ÖSYM'nin parasına el koydu. ÖSYM şuanda sınavları iptal etse yeni sınav yapacak parası yok" dedi.

Balçiçek İlter'e konuşan Muharrem İnce, ÖSYM ile ilgili tartışılacak iddialar ortaya attı.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Habertürk'te yayınlanan Söz Sende programında Balçiçek İlter'in sorularını yanıtladı. 12 Eylül döneminde yaşadıklarını anlatan Muharrem İnce, "12 Eylül'de ben de dayak yedim." diye konuştu. KPPS, LYS gibi sınavlarda gündeme gelen kopya iddialarına da değinen İnce, ÖSYM'yle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı: ÖSYM parası olmadığı için sınavları iptal edemiyor.



AKP ÖSYM'nin parasına el koydu



ÖSYM denilen kurum bütün ailelerin çocuklarının güvendiği bir kurumdu. Bu kurumu mahvettiler. Bütün sınavların üzerinde bir şaibe var. 13 Eylül 2009'daki polis akademisinin sınavlarıyla başladı. Başka sınavlarlada da oldu, bilmediklerimiz de vardır... 14 ve 20 Ekim 2009 tarihinde TBMM'de bu konularda ÖSYM'nin kötüye gittiğine dair konuşma yapmıştım ve meclis araştırması istemiştim. ÖSYM'nin elinde bir koz vardır; şaibe olursa sınavı iptal eder. Bundan başka bir kozu yok. Fakat ÖSYM sınavı iptal edemiyor. Çünkü AKP 2008'de bir kanun çıkardı. ÖSYM'nin parasına el koydu. ÖSYM şuanda sınavları iptal etse yeni sınav yapacak parası yok. 300 trilyon paraya el koydu ve başka kurumlara aktardı. "Bu para fazla, ÖSYM kullanamıyor." diyerek YÖK'e aktardılar. Ali Demir'in yerinde olsam bir saniye bile durmadan istifa ederdim.



12 Eylül'de ben de dayak yedim



Üzerinden 32 yıl geçen 12 Eylül darbesine değinen Muharrem İnce, o günleri şöyle anlattı: 12 Eylül sabahını çok iyi hatırlıyorum. Köydeydim, annem uyandırdı, "kalk çabuk, inkılap olmuş." dedi. Ben de devrim yapacağımızı düşündüğüm için, "benim niye haberim olmadı?" dedim. Meğer generaller yönetime el koymuş. Babam kamyoncuydu, 13 Eylül günü Eskişehir'e arpa almaya gitmemiz gerekiyordu. Ben de babamla birlikte gitmiştim. Yol boyunca her yerde aranmıştık. Ve birkaç gün sonra askerler bizim köyümüzü bastı. Alparslan Türkeş'i arıyorlardı. Gece saatlerinde askerlerle karşılaşmış ve çok korkmuştum. Politik bir çocuk olduğum için 16 yaşında olmama rağmen o acıları sıkıntıları yaşadım. Arkadaşlarımız, abilerimiz ablalarımız çok büyük sıkıntılar çektiler. Ben de o darbe döneminde dayak yiyenlerden birisiyim...



Başbakan'da 'Evrenleşme' eğilimi var



"12 Eylül bu ülkenin gençlerinin üzerinden silindir gibi geçti. O günlerde hiçbir işkencenin içinde olmayanlar, hapislere atılmayanlar bugün demokrat kesildiler." diyen Muharrem İnce, Balçiçek İlter'in "Kimi kasetediyorsunuz?"sorusuna ise, "Başbakan'ı kastediyorum. Kendisi bugün Kenan Evrenleşme eğilimleri gösteriyor. " diye cevap verdi. İnce, şöyle devam etti: "Benim partim o dönem kapatıldı, mallarına el konuldu. Bütün bunlar olurken Akıncılar olarak bilinen Milli Selamet Partisi'nin gençleri ne yaşadı? İşkenceyi sadece solcu ve ülkücüler gördü. Badem bıyıklılara ne oldu ki? Onlar hiçbir sıkıntı görmediler... İlerde 12 Eylül'ü bayram yaparlarsa hiç şaşırmam. Çünkü 12 Eylül onların siyaseten önünü açtı."



Evren'in yargılanması şovdan ibaret



Kenan Evren'in yargılanması bana hiçbir şey hissettirmez. 92 yaşında birisinden intikam almak gibi bir düşüncem yok. Bunlar bir şovdan ibarettir. Eğer siz 12 Eylül'ün ruhunu kaldırmak istiyorsanız o yasaları değiştirirsiniz, 12 Eylül'ün felsefesini yok edersiniz, o zaman "oh" derim. Siyasi partiler kanununu değiştirmediler, YÖK duruyor, sendikalar kanunu aynı... 1980'den önce siyasi partiler bugünkünden daha demokratikti. Geçmişte Kenan Evren'in DGM'leri vardı, bugün Erdoğan'ın ÖYM'leri var.