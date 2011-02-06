-CHP'Lİ İNCE, ÖMER ÇELİK'İ TARTIŞMAYA DAVET ETTİ TRABZON (A.A) - 06.02.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ömer Çelik'e yönelik, ''Halkın önünde onun memleketinde Türkiye'nin 8 buçuk yıllık yönetimini tartışmak istiyorum, o pahalı purolar içen çocukla. Yüreğin, cesaretin, bilgin varsa, gücün varsa karşıma çıkarsın'' dedi. İnce, kent merkezindeki Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, ''Ben de Karadeniz-Rumeli ortak yapımıyım. Bende de Karadenizlilik olduğu için biraz sert konuşursam size benzediğim içindir'' ifadesini kullandı. 12 Haziran genel seçimlerinde parti içindeki kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden İnce, şöyle konuştu: ''Adamın birisi namaz kılıyormuş namaz kılarken önünden Mecnun geçmiş, adam demiş ki 'Görmüyor musun namaz kılıyordum, namazımı bozdun'. Mecnun şu cevabı vermiş: 'Benim içimde Leyla'nın aşkı varken seni görmedim, senin içinde Mevla'nın aşkı hiç mi yok, beni nasıl görmüyorsun?'. Bu 12 Hazirandaki seçimde içimizdeki Leyla'nın, Mevla'nın, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün aşkıyla çalışacağız. Bunun için bütün kırgınlıklarımızı, dargınlıklarımızı bir kenara bırakacağız.'' Seçimde bir oy bile kaybetmeye tahammülleri olmadığını belirten İnce, ''Bir oyla ne olur demeyin, bir çivi bir nalı kurtarır, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit bir memleketi kurtarır. Biz böyle dik duran insanlarla yola çıkacağız. Diyeceğiz ki 100 tane koyun olacağına 10 tane aslan olsun. Bu memleket böyle kuruldu. Bu memleket 1920'lerde gençlerini savaş meydanlarında bırakmıştı. İnsanlar yoksuldu, fukaraydı ama onurluydu, dik durmasını biliyordu'' diye konuştu. -ÇELİK'İ TARTIŞMAYA DAVET ETTİ- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in CHP'ye yönelik dünkü sözlerini de eleştiren Muharrem İnce, şöyle devam etti: ''Dün bir genel başkan yardımcısı, AKP'nin Adana Milletvekili bana bir cevap vermiş. Trabzon'dan Adana'ya bir selam göndereyim, nasılsa televizyonlar burada: Bak artist çocuk, sen o pahalı elbiseler giyen, o pahalı motosikletlere binen, pahalı purolar içen, halktan kopuk, o Habur rezaletinin mimarı. Kurdu ininde vuracağız. Ona diyorum ki senin memleketine gelip seninle tartışmaya razıyım. Yüreğin var mı cesaretin var mı? Türkiye'nin kuzeyinden Türkiye'nin güneyine gitmeye razıyım, Adana'da halkın önünde. Düelloya davet etmiyorum onu tartışmaya davet ediyorum. Halkın önünde onun memleketinde Türkiye'nin 8,5 yıllık yönetimini tartışmak istiyorum, o pahalı purolar içen çocukla. Yüreğin, cesaretin, bilgin varsa, gücün varsa karşıma çıkarsın.'' İnce, Çelik'ten tek başına karşısına çıkamaması halinde AK Parti'li ne kadar genel başkan yardımcısı varsa onları da yanına almasını isteyerek, ''Ne kadar genel başkan yardımcısı varsa hepsini toplayıp gelsinler ben yalnız geleceğim. Ama tartışacağız belgeyle, bilgiyle, mantıkla tartışacağız. Benim kavga edecek halim yok. Orası sokak değil Parlamento. Bilgimizi, belgemizi ortaya koyacağız. Önümüzdeki günlerde gideceğim o pahalı purolar içen arkadaşın memleketine. Halktan bihaber, halktan kopuk'' dedi. İnce, Çelik'i tartışmaya davet ettiğini yineleyerek ''AKP'nin 5 grup başkanvekili var, bir tanesi de Suat Kılıç, Samsunlu. Ne zaman benim adımı duysa ya hasta oluyor ya eli şişiyor. Bakın genel başkan yardımcılarının tümü yetmiyorsa 5 tanede grup başkanvekilleri var, onlar da eşantiyondan gelsin. Hepsiyle tartışmaya razıyım'' dedi.