-CHP'li İnce: İki 12 Eylül'ün amaçları aynıdır TBMM (A.A) - 12.09.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''İki 12 Eylül''ün amaçlarının, baskıcı, totaliter rejim kurmak olduğunu söyledi. İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugün ''Birinci 12 Eylül'ün 31'inci, AKP 12 Eylül'ünün ise birinci yıldönümü'' olduğunu belirterek, her iki 12 Eylül'ün de mantığı, yöntemi ve uygulamalarının aynı olduğunu, her ikisinin de Anayasa ve haksız tutuklamalar yaptığını, her ikisinde de işkence, yargısız infaz ve medyaya baskı olduğunu ileri sürdü. ''İki 12 Eylül'ün amaçları aynıdır; baskıcı, totaliter rejim kurmaktır. Yani aslında Kenan Evren ile Recep Erdoğan aynı kişidir. Mantığı, düşünceler yapıları, zihniyetleri aynıdır'' diyen İnce, AKP'nin referandum öncesinde dağıttığı kitapta, ''12 Eylül darbesini yapan darbecilerin ve onların yardımcılarının hesap verebilmelerine imkan hazırlamaya evet'' dediğini söyledi. İnce, şöyle konuştu: ''Hem darbecilerden hesap soracaklar hem de yardımcılarından... Bunların içinde 12 Eylül'ün Rize Belediye Başkanı Abdülkadir Aksu da var, YÖK Kurucu üyesi Vecdi Gönül de var. Yani Kenan Paşa'dan, darbeyi yapan generallerden hesap soracaklar, bunların yardımcılarından da hesap soracaklarmış. Bu milleti böyle kandırdılar. Yine Sayın Başbakan'ın AKP Grup toplantısındaki 'Tam 30 yıl sonra yine bir 12 Eylül günü bu işkencelerle ve zulümlerle hesaplaşacağız. Bir iade-i itibar bile yapamaz mıyız?' sözleri... İşkence görenlerin, idam edenlerin adlarını, mektuplarını okuyarak insanları kandırdı sayın Başbakan. Amacı yargıyı ele geçirmekti. O gözyaşları gerçek gözyaşları değildi, timsah gözyaşlarıydı. Darbecilerin 12 Eylül'ü ile AKP'nin 12 Eylül'ü aynı mantığa dayanıyor. 2010 yılında 418 kişi işkence gördü, sahte belgeyle insanlar tutuklanıyor, 72 gazeteci halen cezaeavinde, gazeteler basılıyor, basılmamış kitaplar toplatılıyor, ucube denilerek heykeller yıkılıyor. Biz en fazla teröristi olan ülkeyiz. Dünyada terör tutuklusu 35 bin kişi var bunların yarıya yakını Türkiye'de. 12 Eylül darbesi TBMM'yi kapatmıştı. Aslında şu anda 12 Eylül'ün AKP'si de Meclisi kapattı. KHK'ler ile Türkiye yönetiliyor, Meclis, milletvekilleri, yasama yok devrede. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün vasiyetine uygun hale getirilemedi halen, eski statüsüne kavuşturulmadı, TÖBDER'in malları iade edilmedi. Geçen yıl 12 Eylül'de halkı kandıranlar, bugün 12 Eylül'de BOP'un eşbaşkanı olarak Arap ülkelerini teftişe gitti.'' İnce, son bir yılda yapılacağı söylenenlerin yapılmadığını iddia ederek, ''Başbakan referandum öncesi meydanlarda 'çocuk ve kadınlara pozitif ayrımcılık' dedi, bir yılda geldi mi? Fişleme sona erecekti, fişleme katmerlendi. Özürlüler, şehit yakınları, gaziler, yaşlılar pozitif ayrımcılıktan yararlanacaktı, hangi değişiklik yapıldı? Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Kişisel veriler güvence altına alınacaktı,herhalde buna topumda herkes gülüyordur'' diye konuştu. -TSK'nın iç hizmet kanunu 35. maddesi- 12 Eylül'ün yıldönümünde Başbakana çağrıda bulunmak istediğini ifade eden İnce, geçen yıl 29 Temmuz 2010'da darbelere meşruiyet oluşturduğu söylenen, ''darbeciler gücünü buradan alıyor'' diye dillendirilen TSK İç Hizmet Kanunu 35. maddesinin değiştirilmesi için verdiği kanun teklifinin ''AKP'nin yüreği yetmediği, samimi olmadığı için yasalaşmadığını'' iddia ederek, geçen dönem kadük kaldığını, ancak 12 Eylül'ün yıldönümünde 35. madde ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığına verererek yenilediğini bildirdi. İnce, ''Şimdi AKP'yi göreceğiz, bu CHP'nin teklifi. Siz bunu yeterli bulmuyorsanız gelin değiştirelim, buna açığız. Meclisin açıldığı ilk gün gelin bunu yasalaştıralım. AKP ve Başbakan'ın samimiyetini burada göreceğiz. Bakalım gerçekten samimiler mi?'' diye konuştu. Basın mensupları aracılığıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e seslenen İnce, ''AKP'nin borazanı olan bu şahsiyet, olur olmaz yerlerde CHP'ye çamur atıyor, suçlamalarda bulunuyor. Ben ona yanıt vermiştim; 'İsrail'in avukatı biz değiliz, İsrail'in avukatı sensin, elimde bir genelge var. Sen okullara İsrail mallarını boykot etmeyin diye genelge gönderdin.' Bundan iyi avukatlık olur mu diye sormuştum, hiçbir yanıt alamadım. Bunu tekrarlayacağım, Meclis açılınca İsrail'in avukatı olan Hüseyin Çelik'in diğer uygulamalarını da sizinle paylaşacağım'' dedi.