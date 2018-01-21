CHP'li İnce, genel başkanlığa adaylık açıklamasını erteleyecek mi?

CHP 36. Olağan Kurultayı'na hazırlanan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Genel Başkanlığa adaylığını yarın TBMM’de düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını duyurmuştu. Alınan bilgiye göre, İnce ve yakın çevresinin TSK’nin Afrin’e başlattığı harekat nedeniyle durum değerlendirmesi yapacakları ve zamanlama konusunda karar verecekleri öğrenildi. TBMM’nin 22 Ocak 2018 duyuru takviminde saat 12.00’nin dolu gözükmesi dikkat çekti. Buna göre, zamanlama uygun bulunması halinde İnce'nin yarın saat 12.00’de kendisini destekleyen milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısıyla adaylığını açıklaması bekleniyor.

140 imza cepte mi?



CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, 1200 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor. İnce’nin şu anda 130-150 arasında bir imzayı cebine koyduğu belirtiliyor. İnce, 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adaylığında 177 imzayla aday gösterilmiş ve delegelerden 415 oy almıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterilmiş, 740'ının oyu ile seçilmişti.