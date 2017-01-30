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Politika

CHP'li İnce: "Eyy Fitch, sen kimsin ya" diyemezsin, para ödüyorsun

Fitch ve S&P Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife indirdi

30 Ocak 2017 11:56

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den 'Fitch' kararının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Fitch ile yapılan anlaşmaya dair belgelerin fotoğrafını yayımlayan İnce, "'Eyyy Fitch sen kimsin ya" diyemezsin çünkü bu kredi derecelendirme kuruluşu ile sözleşmen var. Bu kuruluşa Hazine’den para ödüyorsun!" görüşünü savundu.

Fitch dün gece Türkiye ile ilgili beklenen raporu açıkladı. S&P de Türkiye’nin not görünümünü durağandan negatife indirdi. Fitch’in kredi notu açıklamasında, Türkiye'nin artık yatırım yapılabilir seviyede kredi notu kalmadığını belirtildi.

Bu kararın ardından CHP’li vekil Muharrem İnce’den çok konuşulan o paylaşım geldi. İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma "'Eyyy Fitch sen kimsin ya' diyemezsin çünkü bu kredi derecelendirme kuruluşu ile sözleşmen var. Bu kuruluşa Hazine’den para ödüyorsun!" notunu düştü.

İşte Muharrem İnce'nin Twiiter hesabından fotoğrafını paylaştığı belgeler:

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