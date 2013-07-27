CHP'li İnce: Erdoğan'ı kurtarmak için tankın önüne ben çıkacağım



CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye’de darbe olduğu takdirde, Başbakan Erdoğan ve demokrasiyi korumak adına tankın önüne ilk önce kendisinin çıkacağını belirtip, "Bu konuda Başbakana söz veriyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye’de darbe olduğu takdirde, Başbakan Erdoğan ve demokrasiyi korumak adına tankın önüne ilk önce kendisinin çıkacağını belirtip, "Bu konuda Başbakana söz veriyorum" dedi.

Onur Erdik'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, seçim bölgesi Yalova’da bulunan irtibat bürosunda düzenlediği basın toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Başbakan Erdoğan’ın, 11 yıldır 3 D ile milleti kandırdığını savunan Muharrem İnce, "Başbakan’ın bu milleti 11 senedir, darbe palavraları ve son günlerde çıkan dış güçler ile din tüccarlığı ile yani 3 D ile kandırıyor. ’Darbe olacakmış’, ’Darbeciler varmış’, ’Ergenekoncular varmış.’ Bak Başbakan sana söylüyorum; bu ülkede darbe olmaz, olamaz. Olmamalı. Eğer bir gün darbe olursa, sana söz veriyorum, o tankın önüne önce ben çıkacağım. Seni korumak için, seni darbecilerden korumak için, demokrasiyi korumak için o tankların önüne önce ben çıkacağım. Bu konuda sana söz veriyorum. Darbelerden, muhtıralardan hiç zarar görmeyen birisi bugün darbe tüccarlığı yapıyor. Darbeler CHP’yi kapattı, mallarına el koydu. Genel Başkanımızı zorunlu ikametine gönderdi. Bu konulardan, darbelerden zarar gören biziz. Bu tosuncuklara ne oldu ki?" dedi.

Eli silahlı gruplar cirti atıyor

Yaptığı konuşmada, Türkiye’de eli silahlı grupların cirit attığını belirten CHP’li İnce, "Türkiye’nin hali gerçekten içler acısı. Eli silahlı gruplar ülkede cirit atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışına çıkışı veya bir başka ülkenin silahlı kuvvetlerinin Türkiye’ye girişi, TBMM’nin onayına tabiidir. Eli silahlı gruplar, Türkiye’nin sınır bölgelerinde gerçekten cirit atıyorlar. Bütün bunlar olurken Başbakan, ’Camiye ayakkabıyla girdiler’ yaygarası yapıyor. Sen "Camiye ayakkabıyla girdiler’ diyeceğine, Ceylanpınar’a roketatarla girdiler. Bunları görmüyor musun? Başbakan’a bunları söylemek lazım. Can havliyle insanlar kendilerini, gazdan, coptan, TOMA’dan korumak için, camiye ayakkabıyla girmiş olabilirler. Orası Allah’ın evi. Sıkışan herkes oraya alelacele bir durumda girebilir. Ayakkabıyla da girebilir, olabilir bunlar. Normal şartlarda hiç kimse camiye ayakkabıyla girmez" diye konuştu.

PKK şehitlik açıyor

PKK’nın, Türkiye’de şehitlik açtığını ifade eden İnce, "Gazeteleri okudukça, şaşkınlık içerisindeyim. PKK yavaş ilerliyormuş. Yakında Bülent Arınç ’Ramazan ayı münasebetiyle terörist kardeşlerimiz hızlı ilerleyemiyorlar. Oruçlu oldukları için yavaş çekiliyorlar’ diye bir açıklama yaparsa şaşırmam. Çünkü Abdullah Öcalan’ın üniversite yıllarında namaz kıldığını açıklayan Arınç, devletin yetkililerine bunu açıklattıran Bülent Arınç, teröristlerin de Ramazan ayı nedeniyle oruçlu oldukları için zor koşullarda çekildiklerini, dağ başlarında iftar saatlerine yetişmek için zorluklarla yaşadıklarını açıklarsa gerçekten şaşırmam. PKK şehitlik açıyor bu ülkede. Çıldırmış olmalı bu Türkiye" diye konuştu.

Komşuyu komşuya düşürüyor

Başbakan’ın, Sevr’i imzalayanlara ecdadı olduğunu, Lozan’ı imzalayanlara ise hakaret ettiğini kaydeden Muharrem İnce, "Başbakan, ’Tencere, tava çalanları ihbar edin’ diyor. Komşuyu komşuya düşürmek istiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde, ülkesini bölmek isteyenlere, parçalamak isteyenlere ’ecdadım’ diyen, ülkesinin kurucularına da hakaret eden bir başka siyasetçi yoktur herhalde" dedi.

Terör örgütü lider Abdullah Öcalan’ın basın toplantısı yapmak istediğiyle ilgili açıklamalarına da yanıt veren İnce, "Terör örgütünün lideri basın toplantısı istiyor. İmralı’da basın toplantısı istiyor. Şimdilik olmazmış. O zaman benim Başbakan’a çağrım şudur; Git İmralı’ya sen de Abdullah Öcalan ile birlikte otur masaya. Zaten, karşılıklı hükümet ortağısınız. Birlikte yönetiyorsunuz. Gidin beraber ulusa sesleniş yapın diyorum. Basın toplantısı kesmez" ifadesini kullandı.

Koç topluluğundan intikam alıyor

Gezi Parkı olaylarında göstericilere kapılarını açan Divan Oteli ile ilgili Koç topluluğundan Başbakan’ın intikam aldığını açıklayan Muharrem İnce, "Koç topluluğundan intikam alıyor Başbakan. Divan Oteli nedeniyle Başbakan burada intikam alıyor. Bu denetim değil, bu sıradan mutat bir iş değil. Başbakan, ’Sen misin Divan Oteli’ni göstericilere açan. Ben sana gösteririm’ diyor. Polis marifetiyle, Koç’un ortağı olduğu şirketleri basıyor. Hukuk devletinde böyle şeyler olmaz" dedi.

38 milyar dolarlık akaryakıt vurgunu için ne yaptı?

Açıklamalarında, "Başbakan’a bir tane sorum var" diyen İnce, " Tarih veriyorum. 14 Şubat 2007’de bir açıklama yaptı Başbakan. ’38 milyar dolarlık akaryakıt vurgunu var’ dedi. Ey Başbakan, 17 Şubat 2007’de yaptığın 38 milyar dolarlık akaryakıt vurgununun hesabını sordun mu? Ne yaptın bu konuda. Bu konuda hiçbir şey yapmadığını biliyorum. Ne yaptın çık milletin önüne bunu açıkla. Madem sen vurgunculardan, soygunculardan hesap soruyorsun, 14 Şubat’ta söylediğin konuda ne yaptın" diye konuştu.

Sonunda kaçma Recep diyeceğiz

Türkiye’de gerçekleştirilen ve gençlerin geleceğini belirleyen tüm sınavlarda soruların çalındığını belirten İnce, "Başbakan’a özetim şu olsun; Atma Recep dedik, yalan söyleme dedik attı. Bu milletin 90 yıllık birikimlerini satıyorsun. Satma Recep dedik, sattı. Yapma Recep dedik, bu milleti bölme. Mezhebiyle, oyuyla, partisiyle bölme, yapma Recep dedik, yaptı. Sonunda kaçma Recep diyeceğiz buna" diyerek konuşmasını tamamladı.