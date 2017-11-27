CHP'li İnce: Dokunulmazlık oylamasında ‘Evet’ denmesinin nedeni HDP ile aynı kefeye konma korkusuydu

CHP'li Muharrem İnce,çoğunluğunu HDP’lilerin oluşturduğu milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için yapılan oylamada partisinin nedenini 'Evet' oyu vermesini nedenini “Partimin korkusu şuydu; ‘HDP hayır veriyor, biz de hayır verirsek HDP ile bizi aynı kefeye koyacaklar.’ Koyarlarsa koysunlar, abdestimizden şüphemiz mi var?” sözleriyle açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Muharrem İnce, Hakkari’de düzenlenen CHP Hakkari İl Kongresine katıldı.

Kongrede konuşan CHP milletvekilleri barış mesajları verdi, OHAL uygulamasını 12 Eylül darbesine benzetti.

Yaptığı konuşmada Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasına da değinen Muharrem İnce, Meclis’teki dokunulmazlık oylamasında 'Hayır' oyu kullandığını tekrarladı.

İnce, CHP’nin dokunulmazlık oylamasında neden ‘Evet” oyu verdiğini ise şu sözlerle anlattı:

"Partimin korkusu şuydu; ‘HDP hayır veriyor, biz de hayır verirsek HDP ile bizi aynı kefeye koyacaklar.’ Koyarlarsa koysunlar, abdestimizden şüphemiz mi var?”