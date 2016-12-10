CHP'li İnce: Devlet 17-25 Aralık sonrasında 'FETÖ' okullarındaki öğrencilere 54 milyon lira burs verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 17-25 Aralık'tan sonra 'FETÖ'cü olduğu iddia edilen okullarda okuyan öğrencilere toplam 54 milyon 910 bin lira eğitim ‘desteği' verdiği ortaya çıktı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ortaya çıkardı. İnce, 15 Temmuz'dan sonra kapatılan okul, dershane sayıları ve bunların ne zaman açıldığını sordu.

"Soruşturma yoktu"

Soru önergesine verilen yanıta göre AKP, 17-25 Aralık'tan sonra çıkardığı 6528 sayılı kanunla özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilere eğitim-öğretim desteği uygulaması başlattı. Yıllık 2 bin 680 ila 3 bin 750 lira arasında öğrenci başı destek verildi. 'FETÖ'cü olduğu için 15 Temmuz'dan sonra kapatılan okullardaki 15 bin 65 öğrenci de bu eğitim desteğinden yararlandı. Üç taksit halinde yapılan ödemelerin toplamı 54 milyon 910 bin lira. Bakanlık, 'FETÖ'den kapanan okullardaki öğrencilere destek verilmesini "Desteğin verildiği tarihte haklarında henüz soruşturma açılmamış okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödeme yapılmıştır" diyerek savundu.

İnce: Tuzağı kuranlar iş başında

Sözcü'den Veli Toprak'a açıklamalarda bulunan CHP'li vekil Muharrem İnce şu bilgileri verdi: “Savcıları göreve çağırıyorum. Çocuğunu bu okullara gönderen kamu görevlinin işine son verilirken, bu okullara 54 milyon lira aktarılmasını sağlayan bakan, müsteşar, genel müdür, daire başkanı hakkında tek bir soruşturma dahi yok. Bu ödemenin hangi okullara yapılacağını MEB belirlemiştir. Tuzağı kuranlar iş başındalar, tuzağa düşenlerin ise başına gelmedik kalmadı.''