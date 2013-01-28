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Politika

CHP'li İnce: CHP'de ulusalcı diye bir grup yoktur, CHP zaten ulusalcı bir partidir

Muharrem İnce, adının geçtiği İşçi Partisi’ne transfer haberlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi

28 Ocak 2013 16:35

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, adının geçtiği İşçi Partisi’ne transfer haberlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. CHP’li İnce “CHP’de ulusalcı denilen bir grup yoktur. Çünkü CHP zaten ulusalcı bir partidir” dedi.

“Benim de adımın geçtiği bu sözde haberlere göre CHP’nin içinde ‘Ulusalcılar’ diye bir grup varmış, bunlar CHP’den ayrılıp İşçi Partisi’ne geçecekmiş!” diyen İnce’nin yazılı açıklaması şöyle:

 

İnce CHP’nin neferidir

Birincisi CHP’de ulusalcı denilen bir grup yoktur. Çünkü CHP zaten ulusalcı bir partidir.

İkincisi Muharrem İnce, CHP’nin neferidir. Her koşulda CHP’lidir.

Muharrem İnce siyaseti, ikbal için yapmaz.

CHP Milletvekilliğini partiyle yapılmış bir sözleşme olarak görmez.

Kendisini partinin misafiri değil sahibi olarak görür.

Bunu anlamamış, görmemiş, duymamış olanlara ve fantastik meraklarını, zihin egzersizlerini haber yapma becerisi gösterenlere de bir kere daha söylemiş olalım.

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