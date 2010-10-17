CHP'li İnce Başbakan'a sert çıktı: Benden size malzeme çıkmaz

T24- CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarına sert çıktı ve"Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekimde Çankaya Köşkü'nde vereceği resepsiyona katılmayacaklarına" ilişkin açıklamasıyla ilgili olarak, hala sözünün arkasında olduğunu bildirdi.



Muharrem İnce, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için gönderilen davetiyelerde, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı" yerine "Türkiye Cumhurbaşkanı" yazılmasını eleştirdiğini belirtti.



"Bu tespitim, cumhuriyeti dönüştürmek, cumhuriyeti yıpratmak peşinde olanlar tarafından anlaşılabilecek bir tespit değildir" ifadesini kullanan İnce, şunları kaydetti:

"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise önceki cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer dönemindeki davetiyede de 'Türkiye Cumhurbaşkanı' yazdığını ifade ederek, benim açığa düştüğümü açıklamış. Sayın Başbakan iyi yolda. İlk defa sayın Ahmet Necdet Sezer dönemine sahip çıktığına tanık oluyoruz. Kendisinden beklentimiz sayın Ahmet Necdet Sezer'in oğlunun düğünündeki elektrik faturasını kendi cebinden ödemesi gibi siyasal ve ahlaki ilkelere de sahip çıkmasıdır. Sayın Başbakan benim açığa düştüğümü iddia ederken önce aynaya bakma erdemliliğini göstermelidir. Siyaset çizgisi düz olan bir siyasetçi olarak Sayın Başbakan gibi onlarca kez açığa düşmedim, gerçek dışı beyanlarla halkı kandırmadım, takiye yapmadım. Resepsiyona katılmayacağımı açıkladım, hala sözümün arkasındayım, çark etmedim. Sayın Başbakan ise aynı günün sabahında 'Ofer'le görüşmedim' dedi, akşamında Ofer'le görüştüğünü itiraf etti, açığa düştü."



Başbakan Erdoğan'ın 2002 seçimleri öncesinde Uğur Dündar'ın programında "Dokunulmazlıkları kaldıracağız" dediğini belirten İnce, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Seçimden sonra çark etti, 8 yıldır milleti oyalıyor, şimdi ben öyle söz vermedim diye milleti kandırıyor. O programın görüntülerini izlesin, açığa nasıl düştüğünü kendi gözleriyle görsün. Yoksa ben o programın CD'sini yakasına yapıştırmasını bilirim. Geçmişte 'Başkanlık sisteminin ortaya çıkışı bir özentinin sonucu ya da Amerikan emperyalizminin bize bir tavsiyesi' diyen başbakan bugün başkanlık sistemini savunursa açığa düşmüş olmuyor mu? Habur'daki görüntülere 'umut verici gelişmeler' dedikten kaç gün sonra açığa düştünüz Sayın Başbakan? Aşı konusunda Sağlık Bakanınızı, Zahit Akman konusunda yol arkadaşınız Sayın Bülent Arınç'ı, SBS konusunda yardımcınız Hüseyin Çelik'i açığa düşürdüğünüz günleri unuttunuz mu? Benden size siyaset malzemesi çıkmaz Sayın Başbakan, kendinize başka kapı bulun."



