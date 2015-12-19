CHP'li İlhan Cihaner'den İHH sorusu

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle “Her Sınıfa Bir Yetim Projesi”ni TBMM gündemine taşıdı.

Proje ile okullarda her sınıfa kutu koyarak ailelerden 90 liralık bağış toplandığını belirten Cihaner, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya bu iznin hangi kanuna göre verildiğini sordu. Cihaner, Avcı’ya “Her öğrenciden alınması öngörülen ücretler ekonomik durumu yerinde olmayan ailelerden de talep edilmekte midir?” sorusunu yöneltti.

Cihaner’in İHH’nin okullardaki bağış kampanyasına ilişkin soru önergesi şöyle:

Yazılı ve görsel basına yansıyan bilgilere göre kamuoyunda İHH; Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen Eğitimciler Sendikası’yla birlikte ‘Her Sınıfa Bir Yetim’ projesi adı altında okullarda her sınıfa bir bağış kutusu koyarak ailelerden 90 lira bağış toplamaktadır. Bu haber daha kapsamlı şekilde İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı’nın resmi internet adresi olan ‘ihh.org.tr’ adresinde de duyurulmaktadır. Bu internet adresindeki bilgilere göre projeye 2 bin 100 okul ve 7 bin sınıf katılmıştır. Vakfın yöneticisi Murat Yılmaz yaptığı açıklamada vakıf logolu afiş, saat ve haritalar bastırdıklarını belirtmiş, açıklamanın görsellerinde sınıflarda broşür ve metal bağış kutuları olduğu belirlenmiştir.

Vakıf yöneticisi Murat Yılmaz aynı açıklamada “Kelebek Etkisi” isimli bir filmin de hazırlandığını belirtmiştir. Bir vakıf, bir sendika ve 2 devlet kurumu tarafından işbirliği çerçevesinde yapıldığı anlaşılan bu eylemlerin çocuklarımızın pedogojik değil ideolojik eğitim süreci içerisine sokulduğu anlaşılmıştır.

Vakıf, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarları ile İlişkisine Dair Kanun’un 2.maddesinin a, b ve c bendlerine rağmen neden Milli Eğitim Bakanlığı binalarında faaliyet göstermesine izin verilmiştir?

Her sınıftan 90 lira yardım toplama izni hangi kanuna göre verilmiştir?

Her öğrenciden alınması öngörülen ücretler ekonomik durumu yerinde olmayan ailelerden de talep edilmekte midir? Bu ücreti ödeyemeyen aileler var mıdır? Ekonomik durumu yerinde olmayan aileler var ise bu hangi kriterlere göre belirlenmiştir.

Vakıf tarafından açıklanan 2 bin 100 okulda okul idarecileri bizzat Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesiyle gönderilen materyalleri incelemiş midir? Bir kusur bulunmuş mudur?

Okul panosunda ve sınıfta kullanılan afiş, saat, broşür, metal kutu vb. tanıtım materyallerinin maliyeti hangi kurum tarafından karşılanmıştır? Bu maliyetin miktarı nedir?

Vakıf yönetimi tarafından duyurulan “Kelebek Etkisi” filminin maliyeti hangi kurum tarafından karşılanmıştır?

“Kelebek Etkisi” isimli filmin içeriği ne olacaktır? Filmin denetimi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

Bütün bu eylemler öncesinde veya sırasında Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sendikaları ile eğitimcilerden görüş alınmış mıdır?

İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı’nın 2 kamu kuruluşuyla gerçekleştirdiği anlaşılan bu projenin maliyeti ne kadardır? Bu maliyet kamu kurumlarının hangi gider kalemiyle karşılanmaktadır?