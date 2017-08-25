CHP’li İlgezdi, Samsun Valisi Kaymak’ın “öğrencileri hafifçe okşayabilirsiniz” sözlerini Meclis’e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, okul müdürlerine "öğrencileri hafifçe okşayabilirsiniz" talimatı veren Samsun Valisi Osman Kaymak’ın sözlerini Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlamışı istemiyle verdiği önergede, “Samsun Valisini eğitim aldığı dönemlerde "hafifçe okşayan" olmuş mudur? diye sordu.

CHP’li İlgezdi’nin önergesi şöyle;

Samsun Valisi Osman Kaymak, On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Geleceğin eğitiminde yönetici rolleri' başlıklı panelde Samsun'da görev alan okul müdürlerine konuşmuş ve ‘öğrenciler terbiye için hafif okşanabilir' ifadesini kullanmıştır.

Vali Kaymak ayrıca, "Okul müdürü disiplinli ve okula hakim olmalıdır. Okulun içinde ve etrafında oluşan tüm gelişmelerden haberdar olmalıdır ki bazı olaylara vaktinden önce müdahale edebilsin. İlimizin sorunlarından bir tanesi ise ilimizdeki uyuşturucu ile mücadele konusudur. Bu konuyla ilgili de sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın, eskiden olduğu gibi öğrencinin terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun” demiştir.

Vali Kaymak ayrıca öğrencisine “gerekli” hallerde şiddet uygulayan öğretmenlere de sahip çıkılacağını “Terbiye amaçlı eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, o çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz o konuda her zaman öğretmenin ve sizin yanındayız." diyerek vurgulamıştır. Bu bağlamda;

- Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada “Konuşmanın bütününe bakıldığında iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmenin önemi üzerinde durulduğu görülecektir.” denilmiştir. İyi insan ve iyi vatandaş olmanın yolu, öğrencileri “okşamaktan” mı geçmektedir?

-Sayın vali, “hafifçe okşayın” diyerek neyi kastetmiştir? Hafifçe okşamak bir taciz şekli değil midir? İstismar vakalarının oldukça yaygın olduğu okullarda, Valinin bu yaklaşımı istismarı ve istismarcıyı açıkça korumak ve cesaretlendirmek değil midir?

- “Hafifçe okşayanın” taciz ettiğini veya şiddet mi uyguladığı ayrımını nasıl yapacaksınız? Taciz de şiddet de suç değil midir?

- Suçu övmek anlamına gelen bu sözleri sarf eden Vali hakkında İçişleri Bakanlığınca başlatılan bir soruşturma var mıdır? Yoksa açılacak mıdır?

- Sayın vali dayak atmanın sosyal anlamda çocukların gelişimine olumlu etkisi olduğunu kanıtlayan hangi bilimsel çalışmalara imza atmıştır? Bu çalışmaların sonucunu kamuoyu ile paylaşmayı düşünmekte midir?

-“Öğretmen arkadaş eğer psikopat değilse terbiye amaçlı bunu yapmışsa” diyen Vali Kaymak, öğretmenlerin “psikopat” olup olmadığının tespitini nasıl yapacaktır? Bunun eğitimini mi almıştır?

- Vali Kaymak, Samsun’da öğretmenlerin psikopat olup olmadığına yönelik bir çalışma yapmış mıdır? Yapmışsa “psikopat” olduğu tespit edilen kaç öğretmen vardır? Bu öğretmenler açığa alınmış mıdır?

- Vali daha önce şiddet tedavisi görmüş müdür? Görev yaptığı kurumlarda şiddetine maruz kalanlar olmuş mudur?

- Sayın valiyi eğitim aldığı dönemlerde “hafifçe okşayan” olmuş mudur?

- Toplumda şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde, Vali Kaymak şiddeti önlemek yerine şiddete “alışmış” nesillerin mi yetiştirilmesini istemektedir?