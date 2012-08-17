CHP'li İl Genel Meclis Üyesi ölü bulundu

Bolu'da otomobilinin içinde yaralı olarak bulunan CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Sebahattin Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bir kişinin ''kalp krizi'' geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ambulansa aldığı bu kişiyi Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kişinin, göğsünün sol kısmında delici bir cisimle yaralandığını belirleyen sağlık ekipleri durumu polise bildirdi.

Hastaneye gelen polis ekipleri, bu kişinin CHP İl Genel Meclis Üyesi Sebahattin Öztürk olduğunu belirlemesi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda Öztürk'ün daha önce tartıştığı A.T'yi gözaltına aldı.

Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.