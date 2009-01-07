CHP’li iki belediyeye yolsuzluk operasyonu

İzmir’de, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat iddialarıyla aralarında Güzelbahçe
ve Değirmendere belediye başkanlarının da olduğu 120 kişi gözaltına alındı
İzmir’de “imar kanununa muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”,
“ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alıp verme” gibi çok sayıda suça
karıştıkları ileri sürülen, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı
CHP’li Ertan Avkıran ve Değirmendere Belde Belediye Başkanı CHP’li
Necati Şemsettin Eren’in de bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.
“Sarmaşık” operasyonu kapsamında evinde gözaltına alınan Avkıran, “Bu
yapılan günah. Yaptığımız her şey kanuna ve hukuka uygun, Allah’a da,
kula da hesap vereceğiz” dedi.
Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, son 7 ayda vatandaşlardan
gelen yoğun şikayetlerin ardından, Güzelbahçe’de, İçişleri Bakanlığı
müfettişlerinin Avkıran, 8 meclis üyesi ve 7 bürokrat hakkında “imar
ve gayrimenkul kiralamalarını kapsayan iki ayrı dosya”yla ilgili
soruşturma izni vermesi üzerine harekete geçti.
Saat 06.30’da başladı
Gök’ün talimatıyla, İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip ve istihbari çalışma
başlattı.
Soruşturmanın tamamlanmasıyla, dün saat 06.30’da, aralarında özel
harekât timlerinin de bulunduğu yaklaşık 300 polis, belirlenen
adreslere eşzamanlı baskınlar yaptı.
Bir çiftlik evinin de basıldığı operasyonda, Avkıran ve yardımcısı ile
Eren, belediyelerin bazı meclis ve encümen üyeleri, şube müdürleri,
bürokratları, Kemalpaşa İlçe Özel İdare Müdürü Cemil Akbaş,
müteahhitler ve rüşvet verdikleri ileri sürülen vatandaşların da
aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı.
Bu sırada çok sayıda evrak ve belgeye de el konuldu. Avkıran’ın
gözaltına alındığı evde yapılan aramada, iki ayrı kasadan yaklaşık 100
bin TL çıktı.
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilirken, Çınarlı’daki Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin nezarethanesinin dolu olması
nedeniyle Bozyaka’daki Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen Avkıran,
basın mensuplarının neden gözaltına alındığını sorması üzerine “Bir
bilsem? 10 yıllık hizmetlerimin bedeli. Her ay cebimdeki parayı
vatandaşa veriyorum. Suçlamada bulunanlar, zamanı gelince bunu öder”
yanıtını verdi.
“300 milyonluk çark”
Gözaltındaki zanlıların ayrıca “görevi kötüye kullanmak”, “görevi
ihmal”, “irtikap”, “devleti zarara uğratmak”, “silahla yaralama ve
azmettirmek”le suçlandıkları da ifade edilirken, kameralarla yapılan
takiplerde, işlerin kolaylaştırılması adı altında 300 milyon liralık
rüşvet çarkının ortaya çıkarıldığı ileri sürüldü.
Eylül 2005’te, eski Güzelbahçe Belediyesi Hesap İşleri Müdürü Güler
Başkurt’un üç kurşunla bacağından vurularak yaralanmasının da
suçlamalar arasında yer aldığı iddia edildi. Baskınların yapıldığı
Güzelbahçe ve Değirmendere belediyelerinde işler durma noktasına
gelirken, personel kalmaması nedeniyle işlemlere bir süre ara verildi.