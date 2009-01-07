CHP’li iki belediyeye yolsuzluk operasyonu

İzmir’de, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat iddialarıyla aralarında Güzelbahçe ve Değirmendere belediye başkanlarının da olduğu 120 kişi gözaltına alındı



İzmir’de “imar kanununa muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet alıp verme” gibi çok sayıda suça karıştıkları ileri sürülen, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP’li Ertan Avkıran ve Değirmendere Belde Belediye Başkanı CHP’li Necati Şemsettin Eren’in de bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı. “Sarmaşık” operasyonu kapsamında evinde gözaltına alınan Avkıran, “Bu yapılan günah. Yaptığımız her şey kanuna ve hukuka uygun, Allah’a da, kula da hesap vereceğiz” dedi.



Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, son 7 ayda vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından, Güzelbahçe’de, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Avkıran, 8 meclis üyesi ve 7 bürokrat hakkında “imar ve gayrimenkul kiralamalarını kapsayan iki ayrı dosya”yla ilgili soruşturma izni vermesi üzerine harekete geçti.



Saat 06.30’da başladı

Gök’ün talimatıyla, İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip ve istihbari çalışma başlattı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla, dün saat 06.30’da, aralarında özel harekât timlerinin de bulunduğu yaklaşık 300 polis, belirlenen adreslere eşzamanlı baskınlar yaptı.

Bir çiftlik evinin de basıldığı operasyonda, Avkıran ve yardımcısı ile Eren, belediyelerin bazı meclis ve encümen üyeleri, şube müdürleri, bürokratları, Kemalpaşa İlçe Özel İdare Müdürü Cemil Akbaş, müteahhitler ve rüşvet verdikleri ileri sürülen vatandaşların da aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı.

Bu sırada çok sayıda evrak ve belgeye de el konuldu. Avkıran’ın gözaltına alındığı evde yapılan aramada, iki ayrı kasadan yaklaşık 100 bin TL çıktı.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilirken, Çınarlı’daki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nin nezarethanesinin dolu olması nedeniyle Bozyaka’daki Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen Avkıran, basın mensuplarının neden gözaltına alındığını sorması üzerine “Bir bilsem? 10 yıllık hizmetlerimin bedeli. Her ay cebimdeki parayı vatandaşa veriyorum. Suçlamada bulunanlar, zamanı gelince bunu öder” yanıtını verdi.



“300 milyonluk çark”

Gözaltındaki zanlıların ayrıca “görevi kötüye kullanmak”, “görevi ihmal”, “irtikap”, “devleti zarara uğratmak”, “silahla yaralama ve azmettirmek”le suçlandıkları da ifade edilirken, kameralarla yapılan takiplerde, işlerin kolaylaştırılması adı altında 300 milyon liralık rüşvet çarkının ortaya çıkarıldığı ileri sürüldü.

Eylül 2005’te, eski Güzelbahçe Belediyesi Hesap İşleri Müdürü Güler Başkurt’un üç kurşunla bacağından vurularak yaralanmasının da suçlamalar arasında yer aldığı iddia edildi. Baskınların yapıldığı Güzelbahçe ve Değirmendere belediyelerinde işler durma noktasına gelirken, personel kalmaması nedeniyle işlemlere bir süre ara verildi.