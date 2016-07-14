CHP'li İbrahim Özdiş: Adil kullanım kotası kaldırılsın, internet hızını düşürmek utanmazlık

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, "İnternette, Adil Kullanım Kotası'na 'hayır' diyoruz. Gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde dahi olmayan bu çağ dışı, adaletsiz ve tüketici haklarına baştan sona aykırı uygulama kalksın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdiş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, internette adil kullanım kotası uygulamasını eleştirdi. İbrahim Özdiş, "İnternet servis sağlayıcı tarafından ay içerisinde belirli bir kullanım miktarını geçtikten sonra yapılan hız düşürme işlemi olan adil kullanım kotası, tüketici haklarına aykırı bir uygulamadır." ifadesini kullandı.

'Hız düşürülmesi kabul edilemez'

Altyapı eksiklikleri bahane edilerek, belli bir hızda satılan kotanın servis sağlayıcı tarafından düşürülmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Özdiş, adil kullanım kotası ile bedeli, "24 Mbit denilerek" alınan internetin bazen 2,3 Mbit'e kadar düşürülmesini "Utanmazlık" olarak nitelendirdi.

İçinde bulunulan dijital çağda böyle bir hız üzerinden internet hizmeti sunmanın komik bir durum olduğunu vurgulayan Özdiş, "Adil Kullanım Kotası'na 'hayır' diyoruz. Gelişmiş ülkelerde ve Gürcistan, Bulgaristan, Romanya gibi gelişmekte olan ülkelerde dahi olmayan bu çağ dışı, adaletsiz ve tüketici haklarına baştan sona aykırı uygulama kalksın istiyoruz. Çare çok, yapılacak düzenleme çok, yeter ki dikkate alınsın." diye konuştu.

"Pokemon Go'ya olumlu bakmıyorum"

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin, "Pokemon Go" oyununa gösterilen ilgiye ilişkin sorusu üzerine de Özdiş, "Ben çok olumlu bakmıyorum. Özellikle gençlerin bilgi ağırlıklı konularla ilgilenmesini daha doğru buluyorum" karşılığını verdi.