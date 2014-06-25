CHP'li Hüseyin Aygün, oy vereceği HDP'li adayları açıkladı

CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekmeleddin İhsanoğlu üzerinde uzlaşmasının CHP içinde yarattığı rahatsızlık sürüyor.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de, İhsanoğlu ismine tepki gösteren vekiller arasında.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'den bugün ise partisini kızdıracak twetler geldi.

CNNTürk'ün haberine göre, Hüseyin Aygün, Facebook ve Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "HDP kimi aday yapsa oy veririm? Kadınlar: Arzu Çerkezoğlu, 'Kırmızılı Kadın', Erkekler: Can Dündar, Doğan Tılıç, Alper Taş.." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Aygün, bu paylaşımdan kısa süre sonra konuyla ilgili yeni tweetler attı. Aygün, HDP'ye Köşk seçimi için bir aday önerdiğini açıkladı.

Hüseyin Aygün'ün tweetleri

"Sevgili yoldaşlar beni tanıyorsunuz, solcu ve sosyalistim, CHP tüm 'aşırılıklarıma' rağmen 3 yıldır beni ihraç etmedi, hatta disipline bile hiç sevk etmedi, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adının açıklandığı günden beri partiye dönük eleştirilerim sürüyor, bu eleştiriler karşısında beni 'uyaran' veya 'disiplin tehdidi'ni hatırlatan dahi olmadı, HDP'ye gelince; tümüyle Öcalan kontrolü altında olan bu harekette demokrasinin olmadığı, her şeyi Apo'nun belirlediği açıktır,

HDP ÖDP-TKP gibi güçleri dahi yanına çekemediği gibi geçen haftadan beri en sadık bileşeni EMEP'in dahi koptuğu bir darlaşma sürecinden geçmektedir, hareketin her şeyi Apo'nun siyasi varlığını Tayyip Erdoğan'a ipotek ettiği tartışmasızdır,



CHP'ye bir uyarıda bulunmak, halkımızın Tayyip-Ekmeleddin 'tahterevalli oyunu'na mahkum olmadığını belirtmek için HDP'ye kapsayıcı bir sol aday önerdim, zaten HDP de 'geniş bir ittifak' için Selahattin Demirtaş adını geri çekerek açıklamamıştır,

Eğer HDP benim gibi insanların kabul edebileceği bir aday, bir politik program ve iki turda da seçime girme tavrını açıklarsa cumhurbaşkanlığı seçiminde beraber yürüyebiliriz, yani 3 şart zorunlu:

1) Sol, demokrat ve emek güçlerinin (DİSK, Halkevleri ve KESK'in kabul edeceği) onların mücadelesini yansıtan, ÖDP-TKP ve EMEP'in de desteklediği bir aday

2) Demokrasi ve özgürlük programı, Öcalan-Hakan Fidan-Tayyip Erdoğan arasındaki gizli 'müzakere'ye bel bağlamayan, AKP ve Neoliberalizme karşı mücadele, siyasal İslamcılığa net tavır, laik ve sosyal Cumhuriyet yanlısı bir çizgi izleyecek asgari demokrasi programı

3) Seçimin ikinci turunda Tayyip Erdoğan'a oy vermeye yol açan bir geri çekilme değil, mücadeleye devam eden bir tavır almak, Gezi ruhunu yansıtan bir anlayış. Bu şartlar oluşursa özgürlük ve demokrasi mücadelesi için 'Üçüncü Yol' açılır. Bu gerçekleşirse Türkiye bence başka bir ülke olur..