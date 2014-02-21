CHP'li Hüseyin Aygün: İTÜ'de 'dart oynamak' suç mudur?

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) öğrencilere yönelik baskı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Rektör değişikliği sonrasında İTÜ öğrencilerinin Ocak ayında yaptığı, “Son dört yılda açılan soruşturmaların dört katının son bir buçuk ayda açıldığı” açıklamasına dikkat çeken Aygün, “Gezi Parkı’na gitmek, Yemekhaneye takılan kameraya tepki olarak poşet takmak, ODTÜ’deki ağaç kıyımına destek amaçlı fidan dikmek, Kantin boykotuna katılmak, Üniversite dışında bir kadın eylemine katılmak, Dart oynamak, Ali İsmail Korkmaz adına alternatif öğrenci kantini açmanın” soruşturma konuları olduğuna dikkat çekti.

Aygün, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Üniversite içerisinde ‘dart oynamak’ suç mudur? İTÜ’de kaç öğrenciye ‘dart oynadıkları’ için soruşturma açılmıştır” dedi. Yazılı soru önergesinde yer alan sorular şöyle:

2002-2014 yılları arasında Türkiye’de kaç asistan ve üniversite öğrencisine soruşturma açılmıştır? Kaçı ceza almıştır? Üniversitelere göre dağılımı nedir?

2002-2014 yılları arasında İTÜ’de kaç asistan ve öğrenciye soruşturma açılmıştır?

İTÜ’de Rektör Mehmet Karaca göreve geldikten sonra kaç soruşturma açılmıştır?

2002-2014 yılları arasında kaç asistanın işine son verilmiştir? İTÜ’de Mehmet Karaca göreve geldikten sonra kaç asistanın işine son verilmiştir?

Türkiye’de kaç üniversitede yemekhane veya diğer bölümlerde kamera uygulaması vardır? Öğrenciler üniversite içerisinde neden kamera ile izlenmektedir?

İTÜ’de yemekhaneye neden kamera takılmıştır?

İTÜ’de kaç öğrenci veya asistana Gezi Parkı’na gittiği için soruşturma açılmıştır?

ODTÜ’deki ağaç katliamına karşılık İTÜ’de öğrenciler tarafından dikilen fidanlar neden sökülmüştür?

İTÜ’de kantin ihalesi gizli mi yapılmıştır? İhaleyi kim kazanmıştır? İhale bedeli nedir?

Alınan resmi karar sonrası İTÜ’de kantinler kar etmeden okul yönetimi tarafından işletilecekken, Rektör Mehmet Karaca’nın kararı iptal ederek kantinlerin işletmesini eski AKP milletvekili Yüksel Çavuşoğlu’nun oğluna verdiği iddiaları doğru mudur?

İ TÜ’de kantinlerin yükselen fiyatları ve niteliksizliği sonrası Ali İsmail Korkmaz adına alternatif öğrenci kantini açan kaç öğrenciye soruşturma açılmıştır?

Üniversite içerisinde ‘dart oynamak’ suç mudur? İTÜ’de kaç öğrenciye ‘dart oynadıkları’ için soruşturma açılmıştır?

İTÜ’de yaşandığı iddia edilen servis yolsuzluğu ile ilgili açıklama yapmak isteyen öğrencilere soruşturma açıldığı iddiası doğru mudur?

14. Demokratik haklarını kullanan öğrenci, asistan ve personeller hakkında soruşturmalar açılırken demokratik haklarını kullandırtmayan rektörler hakkında iktidarınız döneminde hiç soruşturma açılmış mıdır?