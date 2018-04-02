CHP'li Hürriyet: Seçimler belki de şaibeli hale gelecek

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet seçim güvenliği maddelerinde, Türkiye\'nin gelecek süreçte yapacağı seçimleri belki de şaibeli hale getirecek düzenlemeler olduğunu söyledi.

CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçe başkanları basın toplantısı düzenledi. Fatma Kaplan Hürriyet toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti ve MHP ittifakını eleştirerek, şunları söyledi:

\"Israrla söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz, ne yazık ki öyle bir yasa çıkardılar ki iki açıdan eleştiriyoruz. Birincisi ittifak konusu. Özellikle ittifak kuran partiler yani AKP ve MHP, kendi lehine her türlü ince detayına kadar düşünüp, \'Nasıl daha fazla kazanırım\' üzerine kurulan bir sistem eleştirdiğimiz kısım. İki, partiden bir tanesi özellikle MHP\'de, \'yüzde 10 barajını geçemem\' korkusu var. AKP\'nin de \'başkanlık seçimlerinde 50+1\'i alamam\' korkusu var. İşte bu korku ile bir araya gelmişler, hesap kitap yapmışlar. Demişler ki \'MHP\'ye nasıl baraj atlatırım?\' Diğer partilerin barajı geçmesi muhtemel. Dolayısıyla o geçerse diğeri de geçmiş sayılır. MHP bugün yüzde 5 bile alsa barajı otomatik olarak geçmiş olacak. Belki yüzde 12 alan partinin de milletvekilini kendisine katarak, aslında bir anlamda çalarak daha fazla vekil çıkaracak, Meclis\'e girmiş olacak. Ama diğer partilerin aldığı oyun ne yazık ki hakkını gasp etmiş olacak.\"

\'ŞAİBELİ HALE GETİRECEK DÜZENLEMELER VAR\'

Seçim güvenliğine de değinen Fatma Kaplan Hürriyet, şöyle konuştu:

\"Seçim güvenliği konusunda facia düzenlemeler var. Bununla ilgili komisyonda çok ciddi mücadeleler ettik. Özellikle kimse görmesin diye 19 saat aralıksız her genel kurulu, hem de komisyonları çalıştırdılar. Vatandaş duymasın diye gece yarısı ben yaptım oldu mantığıyla hızlıca geçirdiler. Çünkü seçim güvenliği maddelerinde gerçekten Türkiye\'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimleri belki de şaibeli hale getirecek düzenlemeler var. Bu seçime gireceğiz, yeneceğiz. Başka şansımız yok. Çocuklarımızın geleceği için, üzerinde yaşadığımız bu toprakların geleceği için bunu yapmak zorundayız. Biz bunlara izin vermeyeceğiz, biz bu hırsızlığa izin vermeyeceğiz. İzin vermemek adına da elimiz değil, gövdemiz taşın altındadır. Çünkü çocuklarımızın geleceği söz konusudur. Ben anneyim. Siyasetin canı cehenneme. Ben evlat büyütüyorum. Ben hukukçuyum, ben adalet adamıyım. Hukuka sahip çıkmak zorundayım. Bu benim hakkım. Benim evladımın geleceği söz konusu. O yüzden kimse kelimeler üzerinden algı yönetmesin. Kimse kelimeler üzerinden demagoji yapmasın. Bu ülkede çocuklar öldürülürken, tecavüz edilirken \'Bir kereden bir şey olmaz\' dediklerinde herkesin sesi çıkacak. Bu ülkenin geleceği birilerinin ellerinde sürükleniyor.\"



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