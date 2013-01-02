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Politika

CHP'li Havutça: Türközen’in dinlenmesinde 'kuvvetli şüphe' ne?

CHP Balıkesir Milletvekili Havutça, Ayvalık Belediye Başkanı Türközen'in dinlenen telefonlarını Meclis gündemine taşıdı

02 Ocak 2013 19:43

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Namık Havutça, Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen’in dinlenen telefonlarını Meclis gündemine taşıdı.Havutça, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Türközen hangi “kuvvetli şüphe” ile dinlenilmiş ve teknik takibe alınmıştır?” dedi,  Havutça’nın  soruları şöyle

 

‘Hangi kuvvetli şüphe’

 

-  5271 Sayılı CMK’nın 135’inci maddesinde “…suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir…” denilmektedir. Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Türközen hangi “kuvvetli şüphe” ile dinlenilmiş ve teknik takibe alınmıştır?

- Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Sayın Türközen’in dinleme ve teknik takip iznini veren mahkeme,  savcılığın “Suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe”nin gerektirdiği ciddiyette deliller ile desteklenmeyen bir isteğini neden reddetmemiştir?

- Sayın Türközen’den başka surette delil elde edilememesi hali mi oluşmuştur ki, telefonlarının dinlenmesine ve teknik takibe alınmasına karar verilmiştir?

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