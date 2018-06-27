CHP'li Hamzaçebi: İnce ikinci tura kalamadıysa, sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na vermek vicdani midir?

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi 2 4Haziran seçimlerine ilişkin olarak "Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmadı, kendisine iki kez kurultaylarda rakip olan Muharrem İnce aday oldu. Peki ne değişti? Sayın Muharrem İnce ikinci tura kalamadıysa bunun sorumluluğunu sayın Kılıçdaroğlu'na vermek vicdani midir?" dedi.

CNN Türk'te açıklama yapan Hamzaçebi, "Muharrem İnce yapmış olduğu açıklamada daha yüksek oy alacağını tahmin ediyorum demişti. O hedefe yaklaşamadığını söyledi. Dolayısıyla yüzde 30.6'yı bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Sayın Muharrem İnce çok yoğun bir program gerçekleştirdi. Çok sayıda miting yaptı. Vatandaşlarımız bu mitinglere katıldı. Bunu eğer başarı olarak değerlendiriyorsak, bu açıdan bakmak gerekir buna. Elbette bu çok önemli bir heyecandı. Sayın İnce'yi aday gösteren Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

Hamzaçebi'nin yaptığı açıklamadan öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmadı, kendisine iki kez kurultaylarda rakip olan Muharrem İnce aday oldu. Peki ne değişti? Sayın Muharrem İnce ikinci tura kalamadıysa bunun sorumluluğunu sayın Kılıçdaroğlu'na vermek vicdani midir?

Hamzaçebi, 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt olarak "Hepimizindir, sorumluluk sayınMuharrem İnce 'nindir, CHP 'nindir, CHP yönetiminindir.

Bugün partinin önünde yüzlerce belki binlerce insan sayın Kılıçdaroğlu'na destek için geldi.