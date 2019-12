-CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: ARINÇ, HAZIMSIZLIĞINI DIŞA VURDU ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın referandum kampanyasında ''hayır'' diyenlere tepkisini ve yüzde 42'lik kesime duyduğu hazımsızlığı dışa vurduğunu öne sürerek, ''Bu, milletimizi bölücü, halkımızı ayrıştırıcı yakışıksız bir üsluptur'' dedi. CHP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Hamzaçebi, Arınç'ın Cumhuriyet kutlamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada milleti bölücü, halkı ayrıştırıcı bir üslup kullandığını iddia etti. Arınç'ın, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyeti sosyete ile kutladığı'' şeklindeki sözlerinin yakışıksız olduğunu ifade eden Hamzaçebi, şöyle devam etti: ''Öyle anlaşılıyor ki Sayın Arınç, 'CHP Genel Başkanı İstanbul'da sosyete ile kutladı' derken, referandum kampanyasında 'hayır' diyenlere tepkisini, yüzde 42'ye duyduğu hazımsızlığı dışa vurmuştur. Bu, milletimizi bölücü, halkımızı ayrıştırıcı yakışıksız bir üsluptur. Sayın Arınç da çok iyi biliyor ki İstanbul'daki kutlamalar da, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, toplumun her kesiminin yediden yetmişe katıldığı coşkulu kutlamalardan biridir. Sayın Genel Başkanımız da İstanbul'da coşkulu Cumhuriyet kutlamalarını, Arınç'ın ifadesiyle söylersek, milyon dolarlık villalarda oturan sosyete ile değil, el ele, kol kola halkla kutlamıştır. Cumhuriyeti ve cumhuriyetin kazanımlarını savunanlar bütün Türkiye'de tek yürek, tek ses olmuşlardır. Öte yandan, bu birlik Çankaya'daki resepsiyonda sağlanamadıysa sorumluluğunu Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti kendi uygulamalarında, halkımızı ayrıştırıcı, bölücü ve halkımızın yaşam tarzlarını tehdit eden tutum, davranış ve politikalarında aramalıdırlar. Partimiz genel bir boykot uygulamamış, milletvekili arkadaşlarımız da çoğunlukla Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşmasız seçildiği günden bugüne kadarki davranışlarına tepki olarak, bireysel iradelerini kullanarak Köşk'ten uzak durmuş, Türkiye'nin her yerinde halkla birlikte Cumhuriyeti kutlamışlardır. Bu gerçeği görmek yerine kamuoyunu yanıltmaya kalkışmak sorumlu bir siyasetçi tavrı değildir.''