CHP'li Haluk Pekşen: THY'nin fona devredilmesi yolsuzlukları örtme amaçlı

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, THY'nin Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin olarak "Bu şirketlerin Varlık Fonu’na devredileceği belliydi. Çünkü THY’nin zararı 3 milyar doları aştı. Şimdi fona devredilen kar eden şirketlerin kaynakları, THY’deki hortumu kapatmak için kullanılacak" dedi.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'ya konuşan Pekşen, THY’nin yolcu sayısının azalmasına ve pek çok uçağının hangara çekilmesine rağmen, uçak alımına devam edeceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"THY’nin zararı 3 milyar doları aştı. Ancak hala taahhüt altına alınmış olan uçak alımları var, hem boing’den hem airbus’tan. Bir taraftan eldeki uçaklar uçmuyor, bir taraftan yolcu yok, diğer taraftan sipariş verdiğin uçakları almak zorundasın.

Çünkü çok büyük cezası var. THY’de her gün zarar katlıyor. Peki ne yapacaklardı ? Varlık Fonu aracılığıyla, Ziraat Bankası, Halkbankası, Çaykur gibi kar eden şirketlerin kaynakları buradaki hortuma devredilecek. Bu, THY’deki yolsuzlukları örtbas etmek için yapılmış bir düzenlemedir."