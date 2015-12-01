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CHP'li Haluk Pekşen: Karadeniz yaylaları Arap sermayesine peşkeş mi çekilecek?

Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, valiliğin bölgeye sadece Arap turist ve Arap yatırımcısını çekmek için özel gayret sarf ettiğini iddia etti

01 Aralık 2015 19:00

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon’da kurulması için valiliğin özel çaba sarf ettiğini iddia ettiği ‘Arap şehri’ tartışmasını Meclis’e taşıdı. Pekşen, Trabzon Valiliği’nin bölgeye sadece Arap turisti ve Arap yatırımcısını çekmek için özel gayret sarf ettiğinin resmi web sitesi ve açıklamalardan anlaşıldığını öne sürdü.

Haluk Pekşen’in Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Trabzon şehrinin egemenlik hakları Türkiye Cumhuriyeti’ne ait değil midir? Karadeniz yayla, orman ve meraları ile vadilerinin Arap sermayesine peşkeş çekileceği doğru mudur?” sorularını yöneltti.

CHP’li Pekşen’in TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Trabzon Valisi ‘Körfez ülkelerinden gelen yatırımcıların Arap şehri kurmak için planlar yaptıklarını, Trabzon’un coğrafi ve arazi yapısının yetersizliği nedeniyle büyük yatırımların ve Trabzon’u, bölgeyi kalkındıracak yatırımların yapılması için yeni bir arayış içerisinde olduklarını; bu kapsamda da denizin doldurularak 2 bin-3 bin dekarlık bir alanın yatırım adası olarak oluşturulması planlandığını’ açıklamıştır” ifadelerine yer verildi.

 

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