CHP'li Hakverdi: Sincan Cezaevi'nde 14 gardiyanın yaralandığı iddiası gerçek değil

T24

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi’nde yaşanan gerilimin ardından 14 gardiyanın yaralandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Cezaevinde hırsızlık ve cinsel suçlardan hükümlü bulunan çocukların kaldıkları koğuşlar arasında küfürleşme yaşandığını ve infaz koruma memurlarının araya girdiğini belirten Hakverdi, “Görevlilerden bir memur kafasına kaskının üzerinden darbe alması sebebiyle travma geçirebileceği şüphesi ile kontrol amaçlı Atatürk Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş. 14 infaz koruma memurunun hastaneye sevk edildiği iddiası aslında usül gereği sadece mevcut durumlarını raporlamak için sevk edilmelerinden ibaret ve bu sevkedilen infaz koruma memurlarında herhangi bir yaralanma söz konusu değil” dedi.

"Müdahale sırasında altı çocuk ciddi olmayan şekilde yaralanmış"

HDP milletvekilleri Mensur Işık ve Hüseyin Kaçmaz’la birlikte cezaevine giden Hakverdi’nin çıkışta yaptığı açıklama şöyle:

"Hırsızlık suçundan hükümlü bulunan ve yedi çocuk mahkumun tutulduğu koğuş ile karşı birimde cinsel suçlardan hükümlü bulunan çocukların tutulduğu koğuş arasında küfürleşme yaşanmış, araya infaz koruma memurları girmiş ve hırsızlık suçundan yatan çocuklardan biri tek kişilik hücreye alınmış.

Çocuklardan biri tek kişilik hücreye alınınca koğuşta beraber kaldığı kardeşi ve kalan altı çocuk ile gardiyanlar arasında tartışma yaşanmış, tartışma sırasında ceza koruma memurları yangın tüpündeki gazla koğuşa müdahale etmiş, müdahale sırasında altı çocuk ciddi olmayan şekilde yaralanmıştır

Görüşme yaptığımız çocuklardan birinin yüzünde ve boğazında müdahale sırasında meydana gelen yaralanmalar heyetimizce gözlenmiştir. Diğer beş çocukla görüşme imkanı maalesef bulamadık.

"İnfaz koruma memurları hastaneye adli kontrol için gitti"

Ceza İnfaz görevlilerinden bir memur kafasına kaskının üzerinden darbe alması sebebiyle travma geçirebileceği şüphesi ile kontrol amaçlı Atatürk Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş. 14 infaz koruma memurunun hastaneye sevk edildiği iddiası aslında usul gereği sadece mevcut durumlarını raporlamak için sevk edilmelerinden ibaret ve bu sevkesilen infaz koruma memurlarında herhangi bir yaralanma söz konusu değil.

İnfaz koruma memurları tedavi için değil aslında adli kontrol için hastaneye gittiklerinden altı çocuğun ve 14 infaz koruma memuru'nun hastaneye sevk edildiği haberleri dışarda bulunan aileler ve kamuoyu tarafından çok vahim bir olay olarak algılanmış akşam saatlerinden itibaren cezaevinde bulunan çocukların yakınları cezaevine akın etmişlerdir.

Cezaevinde yaptığımız görüşmeler neticesinde olayların bu çerçevede cereyan ettiğini tespittetik. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz."