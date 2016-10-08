CHP'li Gürsel Tekin: Yiğidi öldür, hakkını yeme; Erdoğan döneminde cemaat bir türlü arsa tahsisi alamamış

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında Gülen cemaatine tahsis edilen arsalar üzerine konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Nurettin Sözen'in belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da Gülen cemaatine hiç arsa tahsisi yapılmadığını söyleyen Tekin, "Yiğidi öldür hakkını yemeyin, Sayın Erdoğan döneminde ve sayın Sözen döneminde İstanbul Belediyesi'nde cemaat bir türlü arsa tahsisi alamamış. Ne zaman oluyor, onu da söyleyeyim. Sayın Erdoğan gidiyor, o zaman patır patır başlıyor" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Beykoz İlçe binasında CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.

"Son günlerde televizyonları açtığınızda neredeyse herkes suçlu, tek suçlu olmayan AKP iktidarı" sözleri ile başlayan Tekin, “Bugün sayın Bozdağ söylemiş, 'biz temizlendik, sıra CHP ve MHP'de' diye. Sayın Bozdağ, siz herhalde Ankara'da Sengül Hamamı'na gittiniz. Sengül Hamamı'nda temizlenmiş olabilirsiniz. Şundan emin olun, çamaşır suyuyla bile temizlenemezsiniz. Nereden çıkarıyorsun derseniz, birazdan onları sizlerle paylaşacağım" diye konuştu.

Gülen cemaatine tahsis edilen arsalar

Ardından da eski Kayseri Büyükşehir Başkanlığı yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin geçtiğimiz aylarda yaptığı ve Gülen Cemaatine tahsis edilen arsalarla ilgili açıklamasını değinen Tekin, şunları söyledi:

"Geçmişte Kayseri Belediye Başkanı olan bir bakanımız çıktı bir gün, '1142 vatan toprağına el koyduk' dedi. Yani bu FETÖ, cemaate tahsis edilen, verilen kamu arsalarına el koyduk, dedi. Bunun bir tanesi 200 milyon dolar, değerini siz ölçün. Bu bakanın kendisinin ifadesi. Bir bakanın elden gitmiş vatan topraklarına el koyması nedeniyle önce kendisine teşekkür ettik. Sayın Bakan'a haklı olarak iki soru sorduk. Bir; bu vatan toprakları hangi illerde. İki; bu vatan toprakları hangi kurumlar tarafından tahsis edilmiş, tarafıma bilgi verilsin. Şimdi tarafıma bilgi verilmiş. ' Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 96. maddesine göre soru kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları nedeniyle buna cevap veremiyoruz."

Tekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zor bir soru mu? Cevap yok. Bu vatan toprağı dediğiniz bu mülkiyetleri nereden verdiniz bunlara. Kimin bunlar, kimin? 79 milyon yurttaşımızın malları mülkleri bunlar. Bunları kim vermiş? Sayın Bakan, sizin belediye başkanı olduğunuz dönemde bu vatan topraklarından kaç tanesi tahsis edildi? Şu Ankara'daki yerler nasıl tahsis edilmiştir. Sayın savcılar siz bunları sormayacak mısınız?"

"Bütün bunlara baktığımda ortalama 13 bakanlık bu işin suç ortağı. Belediyelerin tamamı suç ortağı. 17 Aralık 25 Aralık'tan sonra. Gerçekten çok güçlü örgütlermiş. Ben Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum; acaba sizin kadronuz sizi kandırıyor mu? Çünkü kandırılmaya çok müsait olduğunuz için. 17 Aralık, 25 Aralık'tan sonra ya bu çeteye gücünüz yetmemiş ya da sizi bal gibi kandırmışlar."

"2014 yılında parlamentoya bir teklif geldi. Teklif aynen şu; özel liseleri teşvik etmek için eğitim sistemine teşvik sistemi çıkıyor. Bu el konulan okullar var ya, inceledik. Ne olmuş, dedik, Devletten bu paraları kimler almış? Paraların tamamını yine bu okullar almış. 17 Aralık 25 Aralık'tan sonra bu teşvikleri kimler verdi, bunların hesabını sormayacak mısınız? Şimdi ne yapmışlar, vatan topraklarına el koymuşlar. Bu neye benziyor biliyormusunuz? Hani hoca eşeğini kaybetmiş sonra bulmuş sevinmiş ya. Bakan bugün söylemiş, 15 milyar, yani eski parayla 15 trilyon devlete gelir elde ettik."

Erdoğan ve Sözen döneminde cemaate arsa tahsisi yapılmamış

"Yiğidi öldür hakkını yemeyin, Sayın Erdoğan döneminde ve sayın Sözen döneminde İstanbul Belediyesi'nde cemaat bir türlü arsa tahsisi alamamış. Ne zaman oluyor, onu da söyleyeyim. Sayın Erdoğan gidiyor, o zaman patır patır başlıyor."

Bazı bakan ve milletvekillerinin de cemaate okul yaptırarak annelerinin adını bu okullara verdiğini öne süren Tekin, "Kaç bakan ve kaç vekilin isimleri var bu okullarda" diye sordu.Gürsel Tekin, basın açıklamasının ardından CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve partililer ile birlikte Beykoz'a giderek Cumartesi Pazarı'nda esnafları ziyaret etti.