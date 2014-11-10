CHP'li Güler'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum'un ihracına gözlerin çevrildiği CHP'de ulusalcı kanattan İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni yönetimi istifaya davet etti.



Bir dizi programa katılmak üzere iki günlük Almanya ziyaretinde bulunan CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li Güler, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin önümüzdeki 2015 seçimlerinde başarılı olması için, başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, tüm ‘Yeni CHP yönetimini istifaya davet ediyorum” dedi.

'Atatürk'e 'kefere' diyen Bekaroğlu'

CHP yönetiminin aldığı kararları ve alış şekillerini doğru bulmadığını ifade eden Güler, ‘Yeni CHP Yönetimi’nin tespit ettiği Cumhurbaşkanı adayının ve CHP Kurultayı’nda ‘Eski Saadet Parti Genel Başkan Yardımcısı olan ve Atatürk’e ‘kefere’ diyebilen Mehmet Bekaroğlu’nun zembille CHP Genel Başkan Yardımcısı yapılmasının ve yönteminin yanlış olduğunu ifade etti.

'Süheyl Batum'un ihracının istenmesi yanlış'

Süheyl Batum’un MYK tarafından kesin ihraç istemi ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin yanlışlığına dikkat çeken Güler; “Süheyl hoca görev dönemi boyunca, daha önceden yaptığı gibi, ülkenin hangi köşesinden çağırıldıysa bahane üretmeden o çağrıya ses verdi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP'yi temsil etti. O Komisyon'da ulusal devlet, laik toplum, hukuk devleti ilkelerini iğdiş etmek isteyenlere karşı hepimizce takdir edilen bir kararlılıkla mücadele verdi.



Türk Ulusu, anayasal varlığını savunan böyle aydınlara sahiptir. CHP yönetiminin bu niteliklere sahip bir milletvekilini doğrudan kendi elleriyle hırpalaması ise, açıklanmaya muhtaç bir durum olarak tüm kamuoyunun gözleri önüne serilmiş bulunmaktadır” diyerek partiden ihracının istenmesin yanlış olduğunu söyledi.

Bardağı taşıran damla Bekaroğlu'nun açıklaması

Konuşmasının sonunda Mehmet Bekaroğlu’nun ‘Yeni CHP Yönetimi’ içerisindeki Ulusalcı Milletvekilleri’nin temizlenmesi ve CHP’ye fayda sağlar açıklamasının büyük bir talihsizlik olduğuna değinen İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, “Kendini CHP’nin içersindeki ‘Vatanını milletini, bayrağını seven, Ulusalcıların harcanması gerektiğine inanmış olan Mehmet Bekaroğlu’nun son açıklamaları bardağı taşıran damla olmuştur” dedi.



CHP Izmir Milletvekili Güler konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin önümüzdeki 2015 Milletvekili seçimlerinde güçlenerek ve zaferle iktidara gelebilmesi için, ‘Yeni CHP Yönetimi’nin tüm yöneticilerini, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere istifaya davet ediyorum.”