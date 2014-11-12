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Politika

CHP’li Güler: CHP’de yaşananlar ideolojik ayrışmadır

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Mehmet Bekaroğlu'nun hile ile genel başkan yardımcısı seçildiğini ileri sürdü

12 Kasım 2014 22:03

Hülya Karabağlı

CHP'de ulusalcı kanadın önde gelen isimlerinden İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, CHP'nin köklerinden koparılmaa çalışıldığını söyledi.

CHP’nin kuruluşundan ve kurucularından gelen tarihi görevleri olduğunu belirten Güler, "Bugün gelinen noktada ‘Yeni CHP’ söylemi ile CHP’nin köklerinden, temel değerlerinden koparılma gayretlerine tanık oluyoruz. CHP’nin ‘altı oku’ tabela üzerinde basit bir sembolden ibaret değildir. Her birisinin ulusumuzun ve mazlum ulusların kaderleri üzerinde tarihi anlamları vardır” dedi.

CHP tarihinin ve programının açık olduğunu ifade eden Güler; “Gerçek CHP’li tarihten gelen bu görevi ve parti programında belirtilen temel hedefleri inşa etmekten sorumludur. Partimize gönül veren milyonlarca yurttaşımızın en büyük beklentisi bağımsız ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nde huzur, barış, gönenç ve aydınlık içinde yaşamaktır. Bu hedefler doğrultusunda politika yapan bir CHP aydınlık Türkiye’nin umudu, ülkeyi dikta rejimi ile yöneten AKP’nin belası olacaktır” dedi.

 

Ulusal duruş kırıldı

 

Açıklamasında Mehmet Bekaroğlu’nun “ulusalcılar giderse parti güçlenir” sözlerini de değerlendiren CHP’li Güler; “Hile ile Genel Başkan Yardımcısı seçilen birinin ulusalcılara karşı konuşması kabul edilemez” dedi ve açıklamasında şöyle dedi: 

Mehmet Bekaroğlu gibi isimler ne dediğinin farkında mı bilmiyorum. Ulusalcılar gitsin demekle bir milyon CHP üyesi, on milyon seçmen gitsin demek isteniyor. Bu, partimizin omurgasını oluşturan Mustafa Kemal Atatürk ve Bağımsız, Laik Cumhuriyet sevdalısı üyelerimizi rencide eden bir söz. Bence gitmesi ve o koltuğu terk etmesi gereken bu çağrıyı yapanın kendisidir. Ulusal duruş kırıldı, bunun düzeltilmesi gerekiyor!”

 

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