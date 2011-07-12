CHP'li Gök'ten yemin kararına eleştiri

T24- CHP'nin yemin etmeyen milletvekili İsa Gök, "Somut bir sonuç elde edene kadar haklı ve kararlı tutumumuzu devam ettirmeyen partimin bir milletvekili olarak bu erken alınan karara uymak zorunda olduğumu biliyorum" dedi.



CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek neden yemin etmediğinin gerekçelerini anlattı.



AKP ile imzalanan mutabakat metnini değerlendiren Gök, şöyle dedi:



"Demokratik bir eylem olan bu süreç dün sona erdirildiğinde CHP milletvekili olarak tutuklu vekil arkadaşlarımızın Meclis'e gelebilmeleri yolunun açılmış olması gerekiyordu. Ancak söz konusu mutabakat metninde, "tutuklu milletvekilleri' ifadesine bile yer verilmemişti. Hatta dün TBMM'de arkadaşlarımız yemin ederken, tutuklu vekil arkadaşlarımızın adlarının okunmasına bile tahammül edilmeyen bir noktada bulunulduğuna bütün ülke tanıklık etmiştir."



"O zaman elde somut ne vardı ki alelacele yemin kararı alındı" diyen Gök, "Yani iki hafta öncesine göre bize bu tutumu aldıran gerekçelerden hangisi ortadan kalktı" diye sordu. Değişen hiçbir şey olmadığını savunan İsa Gök, şöyle dedi:



"Maalesef değişen hiçbir şey olmadığını görüyor ve telaş içinde alınan yemin etme kararını kesinlikle doğru bulmadığımı siz değerli basın mensuplarına ve yüce halkımıza duyuruyorum. Somut bir sonuç elde edene kadar haklı ve kararlı tutumumuzu devam ettirmeyen partimin bir milletvekili olarak bu erken alınan karara uymak zorunda olduğumu biliyorum. "İnsanlık tarihi, demokrasi, insan hakları ve özgürlük yolunda bedel ödeyenlerle doludur' diyen bizlerin tarih önünde, "Ülkemizde insan haklarının, evrensel hukukun, demokrasinin, seçme ve seçilme hakkının eksiksiz uygulanması için bedel ödediler!' sayfasında yer almak, kazandıklarımız karşısında en büyük ödül olmaz mıydı? İnsanlık tarihinin günümüz sayfasındaki tüm vicdanlarına saygıyla duyurulur.