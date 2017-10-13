CHP'li Gökhan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'konuşturmama talimatı' yanıtı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 18 Mart töreninde kendisinin konuşmasına izin verilmeyeceğini açıklaması üzerine \"Kendilerinin takdiridir. Statta konuşturulmazsam, web sitesinden konuşurum\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'nda CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan\'ın, geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisi\'nde AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile yaşadığı tartışmaya ilişkin değerlendirme yaptı. Başkan Gökhan\'ın bu davranışını \'ciddi bir terbiyesizlik\' olarak yorumlayan Erdoğan, Gökhan\'ın 18 Mart\'taki Çanakkale törenlerinde konuşturulmaması için talimat verdiğini söyledi. Bununun üzerine açıklama yapan CHP\'li Gökhan, stadyumdaki \'18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi\' törenlerinde 2 yıldır yuhalama ve ıslıklarla taciz edildiğini ve konuşturulmamak istendiğini ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklamasını \'devletimizin diye değerlendiren Başkan Gökhan, şunları söyledi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımızı herhalde yine eksik bilgilendirdiler muhtemelen. Çünkü eğer videoyu izleme fırsatı bulmuş olsaydı, şu görülecekti: Ben AK Parti Grup Başkanvekili\'nin konuşmasına engel olmadım, onu susturmadım. Sadece rica ettim. Bir siyasi partinin iç işini burada gündeme getirmesinin uygun olmadığını üç kez söyledim. En sonda da \'lütfen mikrofonu kapatın\' diye talimat verdim. O da sustu zaten. Ben o olaya ilişkin görüntülerin videosunu belediyenin web sitesine koydum. Türkiye\'deki tüm yurttaşlarımız bunu izleyebilir. Dolayısıyla bir yanlış bilgilendirme olduğunu var sayıyorum. 18 Mart törenlerinde konuşturulmama konusunda gelince, bu bir devlet törenidir. Tabii takdir onların. Konuşturmayabilirler. Ama zaten iki senedir konuşturmamaya çalışıyorlardı. Bu dışarıdan getirdikleri ve Çanakkalelilerin olmadığı bir ortamda, devamlı ıslıklayarak, yuhalayarak bir biçimde yüksek sesle beni taciz ederek, benim konuşmamı kesmeye çalışıyorlardı. Ama ben konuşuyordum, bütün o engellemeye rağmen. Bu sene stada sokmazlar. Takdir Çanakkale halkınındır. Kendileri bilir. Biz konuşturulmadığımız noktada, Çanakkale halkıyla beraber akşam fener alayında 18 Mart kutlamalarını yapıyoruz. Konserimizi yapıyoruz. Ben de o zaman web sitesinde bir konuşma yaparak, 18 Mart\'la ilgili duygularımızı ve düşüncelerimizi Çanakkale Belediyesi web sitesinden bütün dünyaya duyurma fırsatı bulurum. İlle de statta konuşacağım diye bir kaide yok. Statta konuşturulmazsam, web sitesinden konuşurum. Bu devletin takdiridir.\"

CUMHURBAŞKANI, NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Beştepe\'deki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'nda şöyle konuşmuştu:

\"Bakın şimdi Çanakkale\'de bir olay oldu. Orada bizim bayan meclis üyemize konuşması sırasında Çanakkale\'nin belediye başkanı ciddi bir terbiyesizlik yaptı. Hani bunlar kadın hakları savunucusuydu? Ve seçilmiş bir meclis üyesine \'Sesini kes, çık, konuşma\' dedi. Sen bunu nasıl dersin ya? Ha sen bunu mu yaptın? 18 Mart geliyor. Bak şimdiden ben talimatı verdim. 18 Mart\'ta Çanakkale törenlerinde konuşmayacaksın. Çünkü oradaki düzenlemenin faali hükümettir. Onun orada konuşma hakkı bir lütuftur. Dolayısıyla bu seçilmişler için de böyle bir adımı attı. Saygısızlık yaptı, bunun hesabını verecek. Öyle havaalanına gelip karşılama. Gelme ya, karşılama bizi. Orada bir hanımefendiye sen saygısızlık yaparsan, onu salondan kovarsan, kusura bakma biz de sizi kovulması gereken yerden kovarız.\"

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