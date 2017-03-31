CHP'li Gök: İddianameler ortada; nereye baksanız altından FETÖ-siyasi iktidar ilişkisi çıkıyor

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 'FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda, iki iddianame okunduğunda, izlerin bulunabileceğini savundu. Gök, "İddianameler ortada. TÜBİTAK'ta da askerde de aynı. Nereye baksanız altından FETÖ-siyasi iktidar ilişkisi çıkıyor. Bunları yapan kişiyer anayasa değişikliğinden sonra Türkiye’yi daha iyi yöneteceklerini söylüyorlar" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, Gök, Meclis’te Darbe Girişimi Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in "Biz siyasi ayağı tespit edemedik" dediğini anımsatarak "bunun beklenen bir açıklama olduğunu, komisyonun siyasi ayağın ne olduğunu bilse dahi söylemeyerek görevini yerine getirdiğini" kaydetti. Cumhuriyet savcılarının hazırladığı yeni bilgi, belge ve iddianameler olduğunu vurgulayan Gök, 'FETÖ’nün siyasi ayağının gözler önüne serildiğini belirtti. 15 Temmuz öncesinden hazırlanan bir iddianamenin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulduğunu söyleyen Gök, iddianamede "TÜBİTAK içinde 2011 sonrasında yaşanan hadiselere bir bütünlük içinde bakıldığında vaziyet açıkça ortadadır. Önce KHK ile kurum başkanı ve kadroların değiştirilmesi sağlanmış ve uzman olmayan FETÖ üyeleri kurumu fethetmiş, kurumda sahte bilirkişi raporları düzenlenmiş sahte diplomalı uzmanlar işe alınmış ve kadrolaşmaya devam eden hale gelmiştir" dendiğini söyledi.

TÜBİTAK’i değişimine neden olan kararnamede Erdoğan ve zamanın bakanlarının imzası olduğunu vurgulayan Gök, "Devletin savcısı ‘TÜBİTAK’ı bu kararname ile ele geçirdiler’ diyor. Erdoğan’a soruyorum, bunun siyasi sorumluluğu yok mu, milletin anasını ağlattınız bir özürle mi kurtulacaksınız. Devletin iddianamesi ortada, siyasi ayak arayanlar buyrun" dedi. Yapılan değişimin ardından TÜBİTAK’ta özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarında CD gibi delillere ilişkin sahte olmadığı yönünde, sanıkların aleyhinde raporlar hazırlandığına dikkat çeken Gök, bu davalarda birçok kişinin hayattan koparılmasına neden olunduğunu kaydetti.

Siyasi ayağa ilişkin ikinci bir örnek daha veren Gök, 2015 sonu, 2016 başı Bakanlar Kurulu’nun sunduğu kanun tasarısı ile 27 AKP milletvekilinin verdiği kanun teklifine dikkat çekip 'FETÖ’nün askeriyede en az örgütlenebildiği 1985-86-87’de askeriyeye giren subaylara emeklilik getirildiğini kaydetti. Gök konuya ilişkin hazırlanan iddianamede "TSK’den tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir" dendiğini ifade etti. "Devletin savcısı ‘Bu kanun teklifini siyasi otoriteye FETÖ yaptırdı’ diyor. O vekiller çıkın falanca kişi imzalattırdı, bunun geçmesini o istedi’ diye açıklayın. Siyasi ayak diyorlar, buyrun size siyasi ayak. Kimse bu veballeri taşıyamaz” diye seslendi.

"Başa bela eden AKP"

"'FETÖ’yü Türkiye’nin başına bela edenin AKP olduğunu" söyleyen Gök şöyle konuştu: "İddianameler ortada. TÜBİTAK’ta da askerde de aynı. Nereye baksanız altından FETÖ-siyasi iktidar ilişkisi çıkıyor. Bunları yapan kişiyer anayasa değişikliğinden sonra Türkiye’yi daha iyi yöneteceklerini söylüyorlar. Çıkartılan kararnameler, verilen tasarı ve teklifler belli. Devletin altının oyulmasına vesile olmuşsunuz yaptıklarınız, yapacaklarınızın göstergesi. Neyi doğru yapmışsınız ki bundan sonra doğru yapacaksınız.”