CHP'li Gök, Ankara YHT Garı'nın çöken tavanını Meclis gündemine taşıdı

ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı içerisinde, tavandaki kaplama malzemelerin bir bölümünün çökmesini Meclis gündemine taşıdı. CHP\'li Gök, TBMM Başkanlığı\'na konuyla ilgili verdiği önergesinde, \"Bu kadar genç bir binada böylesi bir hadisenin yaşanmasının sebepleri nelerdir? Söz konusu binanın sağlamlık kontrollerinin tekrar edilmesi düşünülmekte midir?\" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Gök, Yüksek Hızlı Tren Garı\'nın birinci katının tavanındaki kaplama malzemelerin, 12 Ağustos Cumartesi günü boş bir alana çökmesiyle ilgili TBMM Başkanlığı\'na soru önergesi verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde CHP\'li Gök, \"29 Ekim 2016 tarihinde açılışı yapılan Yeni Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar\'ında bir asma tavan çökmüştür. Hizmete açılmasının üzerinden 1 yıl dahi geçmemiş olan garda yaşanan çökmede şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Her gün binlerce vatandaşımıza hizmet veren bir binada böyle vahim bir olayın yaşanması vatandaşlarımızı korkutmuştur\" dedi. CHP Grup Başkanvekili Gök, Meclis Başkanlığı\'na sunduğu önergesinde, şu sorulara yer verdi:

\"Bu kadar genç bir binada böylesi bir hadisenin yaşanmasının sebepleri nelerdir?,

Garın sağlamlık kontrolleri hangi kişi veya kurumlarca yapılmıştır?,

Söz konusu binanın sağlamlık kontrollerinin tekrar edilmesi düşünülmekte midir?,

2002 - 2017 arası yapılmış olan kamu ve hizmet binalarında yaşanan yıkılma ve çökme hadiselerini açıklar mısınız?,

Yıkılan asma tavanın toplam yapım masrafı nedir?