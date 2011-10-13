-CHP'li Gök and içti TBMM (A.A) - 13.10.2011 - CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, TBMM Genel Kurulunda and içti. CHP'nin, 11 Temmuzda yemin etme kararına uymayarak tutuklu milletvekilleri dışında yemin etmeyen tek milletvekili olan Gök'ü, bazı AK Parti'li milletvekillerinin alkışladığı görüldü. AK Parti'li sıralarından laf atılması üzerine Gök, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'a ''Sol tarafa sahip olun'' diye seslendi. Gök, sataşmalara, ''Halkın önünde kimin ne yapacağını tarih gösterecektir, tarih doğrunun yanında olacaktır'' karşılığını verdi. Gök, andiçmesinin ardından ''İradem tutuklu, bir imza da sen ver'' grubunun, tutuklu milletvekilleri için topladığı imzaları birleşimi yöneten Sağlam'a sundu.