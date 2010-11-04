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Politika

CHP'Lİ GENÇLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK  ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 16:05

-CHP'Lİ GENÇLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK  ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Yurdun değişik yerlerinden geldikleri belirtilen CHP'li gençler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için sabah saatlerinden itibaren genel merkez önünde toplandı. Grup adına konuşan CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen İnanç Yıldız, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen partili gençlerin CHP önünde buluştuklarını, kendilerine katılamayan çok sayıda gencin de olduğunu söyledi. Uzun zamandır parti içinde değişim ve sıçrama beklediklerini dile getiren Yıldız, özgür iradeleri ile karar veren gençlerin Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları büyük bir heyecanla izlediğini söyledi. Yıldız, ''Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun 'Ben gücümü halktan alıyorum' sözlerinin arkasında durmak, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na desteğimizi, inancımızı göstermek için burada bir aradayız'' dedi.  Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun vizyonu ve misyonuna sahip çıktıklarını belirterek ''iktidar yürüyüşünde yanında yer aldıklarını'' söyledi. Gençler açıklamanın ardından sloganlarla Kılıçdaroğlu'na desteklerini ifade ettiler.

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