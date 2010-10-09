-CHP'Lİ GENÇLERDEN ''İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ'' EYLEMİ ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup, ifade özgürlüğü talebiyle eylem yaptı. Kızılay Milli Müdafaa Caddesi'ndeki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partili gençler, ellerini iplerle bağlayıp ağızlarını bantlayarak, açıklama yapacakları Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti. Sloganlar atarak bir süre yürüyen gençler, Toprak Mahsulleri Ofisi yanında polisler tarafından durduruldu. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Umut Tunç, burada yaptığı basın açıklamasında, 2002'den bu yana başta basın mensupları ve gazeteciler olmak üzere çok sayıda aydın ve bilim insanının baskı altına alınarak susturulduklarını ileri sürdü. Hükümetin kendi düşüncesinden olmayanları korkutarak baskı altına almaya çalıştığını iddia eden Tunç, ''Bu kabul edilemez. Bu doğrultuda mücadelemizi sürdüreceğiz. İleri demokrasilerin olmazsa olmaz şartı olan ifade özgürlüğüne karşı yapılan uygulamaları kınıyoruz'' dedi. Tunç, açıklamayı Başbakanlık önünde yapmak istediklerini, ancak buna engel olunduğunu, bu durumun da yaptıkları eylemin haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Gruptakiler, daha sonra çeşitli sloganlar atarak, olaysız dağıldı.