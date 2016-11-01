CHP'li gençler sokakta Cumhuriyet gazetesi dağıttı

CHP Gençlik Kolları üyeleri İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda Cumhuriyet gazetesi dağıttı. Gazetenin yazarları ve yöneticilerine yönelik dün operasyon yapılmıştı.

Birgün'de yer alan habere göre; Gençlik Kolları üyeleri adına açıklamayı Sinan Sarıküse yaptı. Gençlik Kolları İl Başkanı Sinan Sarıküse yaptı. "Bugün rejime karşı olan, hatta bu rejimin ismini taşıyan gazeteye bile alerjisi olan, kin ve nefret siyaseti yapan partiye karşı, tek adamcılığı isteyen o partiye karşı burada toplandık. Bu yaşanan ilk değil ama biz sesimizi çıkarmazsak son da olmayacak" denen açıklamada "Bugün bazı zihniyetler basın özgürlüğünün üzerine gitmekte, basını da aynı gençliği bastırma çabalarına devam ettirmekteler. Bugün mücadelemiz Cumhuriyet'in, Atatürk'ün mücadelesidir. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesi yer aldı.

Cadı avı yapılmak isteniyor

Sinan Sarıküse şunları söyledi:

"Kendileri zamanında, bu insanları bu ülkenin valileri yaptı. O tek adamlar, bu insanları il emniyet müdürlüklerine getirdi, müsteşar yaptılar. Şimdi ne oldu? 'Öküz öldü' ortaklık bozuldu. Zamanında büyükşehir belediye başkanlarınız, başbakanlarınız methiyeler düzdü. 'Bu özlem bitsin de gelin artık' diye methiyeler düzmediler mi? Türkiye'yi parsel parsel sattılar ama parsel parsel sattıkları o alanları bir türlü paylaşamadılar. Onlar zamanında, bazı tarikatlara inandı. Atatürk'ün, Cumhuriyet'in yolundan gitmeyi tercih edeceklerine ne yazık ki bazı tarikatların yolundan gittiler. Atatürk gençliği, Cumhuriyet'in gençliği alsa ama asla kandırılmadı. Çünkü biz her zaman Cumhuriyet'e inandık. Cumhuriyet'in değerleri ile bugün ülkede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Susmayacağız, sustukça sıra bize gelecek"

Hükümete, "Gençlerden, kadınlardan, basın emekçilerinin üzerinden elini çek" diye seslenen Sinan Sarıküse, ardından çevredekilere Cumhuriyet Gazetesi dağıttı. Gazete dağıtımı ardından eylem sona erdi.