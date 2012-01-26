CHP'li genç siyasetçi Fransa'da komaya girdi



T24 - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve son genel seçimlerde milletvekili adayı olan genç politikacı Ekrem Kerem Oktay, Fransa’da komaya girdi.

'halkinhabercisi.com'un haberine göre, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Fransız Parlamentosu’nun kararı öncesi lobi çalışmalarına katılmak üzere Fransa’ya giden Oktay, beyine bağlı bir rahatsızlık nedeniyle komaya girdi.



Fransa’da toplantı sırasında fenalaşarak baygınlık geçiren Oktay, hastaneye kaldırıldı. Hisarcıklıoğlu, yüksek ateş devam ettiği için hastanede gözetim altında tutulan Oktay’ın, gerektiğinde Türkiye’ye getirilmesi için uçak ambulans hazırlatırken, Fransız doktorlar Oktay’ın hareket ettirilmesini uygun bulmadı.





