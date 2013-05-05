CHP'li Genç: Fatma Hanım 'üzüldüm' derse, ondan özür dilerim

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e yönelik sözleri ile yine gündeme gelen CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, “Ben hanımlara büyük saygı duyuyorum. Kadının değerini bilen bir insanım. Kadın anadır. Eğer o da ‘Lafın bana dokundu. Ben bunu kendime hakaret algıladım’ derse, ‘Özür dilerim’ derim. Bir kadını incitmek bana ben incinmişim kadar zor gelir” dedi.

Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan’a konuşan CHP’li Genç, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Çanakkale Zaferi kutlamalarına gittim. Fatma Şahin de Çanakkale Zaferi ile ilgili dergi hazırlayıp önsözüne ‘Çanakkale Zaferi’ni birtakım kıymetli komutanlar kazandı’ diye yazmış. 18 Mart’tan beri gözetiyorum ki bir kez Meclis’e gelsin, bu soruyu sorayım. Çünkü onuruma dokundu. ‘Niye Atatürk’ün ismini ağzınıza almıyorsunuz? Atatürk olmasıydı sizin hangi devletin vatandaşı olduğunuz da belli olmazdı. Kadınlara bu laik Cumhuriyet’te getirdiği haklar olmasaydı, şimdi o bakanlık makamında da oturamazdın’ dedim. Dedim ki, ‘Atatürk’ün getirdiği bu devrimler, kadınlara sağladığı haklar olmasaydı, işte siz de bilmem hangi tarikat mensubu bir vatandaşın, bilmem kaçıncı karısı durumuna düşerdiniz.’ ‘Düşerdiniz’ dedim. Fatma Şahin’in şahsını kasteden, ona hakaret amaçlayan bir kastım yoktu. Yanlış anlama var.”

Genç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kötü niyetim yok. Atatürk bu devrimleri yaptığı için Fatma Şahin de tek eşli bir beyin eşidir. ‘Niye Atatürk’e bu kadar kem gözle bakıyorsunuz?’ demek istedim. Fatma Şahin benim bakanlık binasının kimden kiralandığıyla ilgili birinci soruma cevap vermemek için ‘Vay efendim sen nasıl bana bunu sorarsın!’ Ben de o sırada orada tahrik edince AKP grubu üzerimize yürüdü. Sonradan duydum, bakan içeride ağlamış.”



“Ağlatacak bir şey söylesem özür dilerim” diyen Kamer Genç, “Ben hanımlara büyük saygı duyuyorum. O kadar büyük saygı duyuyorum ki. En büyük saygıyı eşime duyuyorum, sonra kızım var. Ayrıca ben kadının değerini bilen bir insanım. Kadın anadır. Çağdaş olursa yetiştireceği çocuk da iyi evlat, millete iyi bir insan olur” dedi.



Çevikcan’ın “Ama ‘bilmem kaçıncı şeyhin kaçıncı karısı olurdunuz’ lafı her kadını üzer” sözleri üzerine Genç şu yanıtı verdi:



“Benim öyle bir niyetim yok. En azından o kadar kavgaya gerek yok. Bana diyebilirdi ki ‘Sizin bu lafınız beni üzdü’. Ben de özür dilerdim. Ama bana o imkanı tanımadı. Tanısaydı özür dilerdim. Tamamen tahrik çünkü ben AKP’nin bütün yolsuzluklarının üzerine gidiyorum.

O imkânı tanımadı ki. Eğer ‘Lafın bana dokundu. Ben bunu kendime hakaret algıladım’ derse, ‘Özür dilerim’ derim. Ben o anlamda söylemedim, Osmanlı devletindeki kadın profilini söyledim. Benim kadınlara karşı büyük saygım var. Ben lafımın öyle bir anlam yaratacağını düşünemedim. Eğer o, ‘Ben böyle anladım, üzüldüm’ diyorsa kendisinden özür dilerim. Bir kadını incitmek bana kendim incinmişim kadar zor gelir.”

Kamer Genç, Salı günü Meclis’te sözlerine açıklık getirmek için kürsüye yürüdüğü sırada AKP’li Zeyid Aslan’ın küfürlü sözleriyle karşılaştığını belirterek, “Salı günü Meclis’te ‘Açıklık getirmek isterim’ dedim. Kürsüye gider gitmez AKP’liler saldırdı. AKP grubunda Tayyip Erdoğan, ‘Ona adam ve milletvekili demiyorum. O bir edepsizdir’ dedi. Saldırdılar. Bizi diri diri de yakarlar. 2002’de bağımsızken 50 kişi ile saldırdılar bana. Sonra Tokat milletvekili (AK Partili Zeyid Aslan) o ağır lafları etti bana. Yani tahammül edilmez. Bu lafların normal olarak karşılığı cinayettir.

Normalde mesela kahvede, kavgada biri birine söylese öldürür. Bizimkinin de karşılığı o olması lazım. Bu mesele burada kapanmaz. Tayyip Erdoğan, bana, anama, karıma söylenen bu laflar kendisine de söylenseydi nasıl bir pozisyon alacaksa onu almak zorunda.”