CHP'li Gaytancıoğlu: İyi Parti'ye kurbanlık koyun gibi gittik, büyük görev yaptığımızı sonradan anladık

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekili arasında bulunan Okan Gaytancıoğlu, "Kurbanlık koyun gibi gittik. Ne kadar büyük bir görev yaptığımızı sonradan anladık" dedi.

Edirne'de, milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, partisinden istafa edip İyi Parti'ye geçiş sürecini anlattı. Gaytancıoğlu, parti değişikliği ilk teklif edildiğinde "Annem kızar, eşim kızar" dediğini anlatarak, şunları söyledi:

"Beni arayıp 'Ankara'ya gel önemli bir konu var' dediler. Kesin bir hatam oldu, bir şey var diye düşündüm. Meğer bir gün önce YSK 11 üye ile toplanıyor, 1 üye hasta olduğu için katılamıyor. Oylama da İYİ Parti'nin seçimlere girmesi için 5'e 5 kalıyorlar. Hasta olan ve gelmeyen üyenin rengi de belli dediler. Gelmiş olsaydı 6'ya 5 olacaktı. Bunlar cumartesi günü oluyor, pazar bizi çağırıyorlar. Çünkü YSK pazartesi yeniden toplanacak. Gece başlayan yoğun trafik, 15 kişi seçiliyor. Bizim haberimiz yok, kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim için de 'geçer' diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi. Dedim 'Ben yapamam; annem kızar, eşim kızar, halkım kızar'. Ne kadar büyük bir görev yaptığımızı sonradan anladık. İnanın bir hafta telefonlar susmadı, tebrikler geldi."

DHA'nın aktardığına göre; Millet İttifakı'nın mimarının CHP olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, genel seçimlerde Millet İttifakı'nın Meclis'e 320 kadar milletvekili ile gireceğini Ak Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın ise azınlığa düşeceğini öne sürdü. Okan Gaytancıoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ise ilk turda yüzde 60'ın üzerinde oyla seçileceğini iddia etti.