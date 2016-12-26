CHP'li Fikri Sağlar 'yamyam tavuklar'ı Meclis'e taşıdı: Çernobil olmasın!

Kendi artıklarıyla beslenen tavukları bir soru önergesi ile Meclis'e taşıyan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, kendi atıkları ile beslenen 'yamyam tavuk' için “Vatandaşın sağlığı bozulursa, sorumluları bugünkü Sağlık Bakanı ile Tarım Bakanı olacaktır” dedi ve ekledi:

“Çernobil’den sonra ‘Bizim çayımızda radyasyon yoktur’ diyen dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral’ın milyonlarca insanın kanser olmasına sebep olduğu noktasına gelebiliriz.”

Sözcü'den Nil Soysal'ın haberine göre, İngiltere ve Avrupa Birliği'nde 22 yıl önce yasaklanan, ancak Türkiye'de bugüne kadar göz yumulan “yamyam tavuk”ların 1 Ocak 2017'de yasaklanıp yasaklanmayacağı merak konusu. 1 Ocak 2016'da yasaklanması gerekirken, tavukçuluk sektörünün kendisini hazırlamasıiçin verilen bir yıllık ek sürenin dolmasına günler kala, ne Tarım Bakanlığı'ndan, ne de Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

"Sağlar'ın önergesine yanıt yok"

TBMM iç tüzüğüne göre 15 günlük süre içinde yanıtlanması gereken soru önergesine henüz bir yanıt gelmediğini belirten Sağlar, “Umarım bu işin sonu Çernobil'e benzemez” diyerek, ilgili bakanlıkları siyaset dünyasından verdiği çarpıcı bir örnekle uyarıyor.

Sağlar'ın sözleri şöyle:

"Sektör töhmet altında kaldı"

“Halk sağlığı ile doğrudan ilgisi olduğu iddiası ve kuşkusu olan bir olayla ilgili olarak hala yetkililer, ilgili bakanlıklar toplumu aydınlatıcı bir bilgi vermiyorlarsa, bu halk sağlığı açısından daha öte, yurttaşların yaşam hakkını yok etmek demektir. İkincisi; ilgili bakanlıklar bu suskunlukları ile Türkiye'nin önemli bir sektörü olan beyaz et sektörünü de töhmet altında bırakıyorlar demektir.

Beyaz et sektörünün, yemcilerin, tavuk besleyenlerin, tavuk üreticilerinin ve tüketicilerin, böyle bir haberle ilgili aydınlatıcı bilgi alma hakkı vardır.”

"Bakanlık açıklama yapmalı"

“Eğer bu hak yerine getirilmezse, bu sektörle tüketiciler arasında onarılmayacak yaralar açılır ve tartışmalar yaşanabilir. O nedenle, insan sağlığını birebir ilgilendiren bu konuda en yetkili ağız olan bakanlığın açıklama yapması hem gereklidir, hem de zaten görevidir.

Aksi takdirde Çernobil'deki nükleer santral patlamasından sonra, ‘Bizim çayımızda radyasyon yoktur' deyip çay içen dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral'ın milyonlarca insanın kanser olmasına sebep olduğu gibi bir noktaya gelebiliriz. Yamyam tavuk diye ortaya çıkan bu iddia ile ilgili yurttaşlarımızın sağlıkları bozulursa, bunun sorumlusu da bugünkü Sağlık Bakanı ve Tarım Bakanı olacaktır ve tarih onları böyle anacaktır.”

Rendering işlemi ile tavukların kafasından, tüyünden, bacağından ve iç organlarından yapılan yemler, bir başka tehlikeye daha işaret ediyor! Kesim esnasında bu hayvanların iç organlarındaki tümör ve benzeri organizmaların ayıklandığına dair herhangi bir rapor da yok! Dolayısıyla, kendi artıklarıyla beslenen tavuklara, aslında bu yöntemle hastalıklı organları da yem olarak yediriliyor.