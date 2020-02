CHP'li eski yönetici, tacizden tutuklandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) kurultayı için Aydın\'ın Kuşadası ilçesinden Ankara\'ya giden partilileri taşıyan otobüste, 14 yaşındaki erkek çocuğunu elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi M.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taciz skandalının, CHP\'nin Ankara\'da yapılan 36. Olağan Kurultayı\'na gitmek için CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüste meydana geldiği öne sürüldü. Ankara\'ya giden otobüste bulunan partililer, sosyal medyadan yaşanan olayı duyurarak, tepkilerini orta koydu. Durumdan haberdar olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, olaya el koydu. Bakanlığın \'çok yönlü soruşturulsun\' talimatı üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü\'nden görevlendirilen uzman ve hukukçulardan oluşan soruşturma ekibi, Kuşadası\'nda olayla ilgili araştırma yaptı. Bakanlık ekibi, CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi M.Y.\'nin tacizine uğradığı öne sürülen 14 yaşındaki A.A. ve ailesine ulaştı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP Kuşadası İlçe Örgütü üyelerinin sosyal medya yazışmalarına da konu olan iddia hakkında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na da bilgi verildiği öğrenildi. Skandala bakanlığın el koymasının ardından CHP Aydın İl Başkanlığı da soruşturma başlattı. Olağanüstü toplanarak eski ilçe yöneticisi M.Y.\'yi partiden ihraç eden İl Başkanlığı tarafından ayrıca, Genel Merkezin talimatıyla 3 kişilik bir soruşturma heyeti oluşturuldu. CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı binasında ayrı bir oda tahsis edilen soruşturma heyeti üyeleri, hem olaya karışanların hem otobüste bulunanların görgü tanıklarının ve birçok partilinin ifadelerine başvurdu. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ile Başkan Yardımcısı İshak Eryiğit\'in de ifadeleri alındı.

Yolculuk sırasında tacizin gerçekleştiği iddia edilen mevki olması nedeniyle Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Dinar Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili olarak CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, Başkan Yardımcısı İshak Eryiğit, görgü tanıkları ve otobüste bulunanlar ile taciz edildiği iddia edilen A.A.\'nın ifadesini aldı. Yapılan incelemenin ardından Savcılık, ifade vermeye gelmeyen M.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı.

OTOBÜSTE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için evine baskın yaptı. Evinde bulunamayan M.Y. için teknik takip başlatan polis, şüphelinin Denizli il sınırları içerisinde bir otobüsle seyahat ettiğini belirledi. Otobüsü Denizli\'de durduran polis ekipleri, M.Y.\'yi gözaltına alarak Dinar\'a getirdi.

TUTUKLANDI

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından Cumhuriyet savcısı tarafından da sorgulanan M.Y., \'küçük yaşta erkek çocuğuna tacizde ve sarkıntılıkta bulunmak\' suçlamasıyla tutuklaması istemiyle adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden ve iftira olduğunu söyleyen M.Y., nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.



