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Yaşam

CHP'li eski büyükşehir belediye başkanı Özcan'ın aracı kurşunlandı

Polis, araca ateş açan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

24 Aralık 2017 23:47

Mersin'in CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın otomobiline dün akşam eve dönerken yanından geçen motosiklette bulunan 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Durumu dün akşam fark etmeyen Özcan, bu sabah otomobilinde gördüğü 3 kurşun deliğinin ardından polise başvurdu.


Olay, merkez Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece arkadaşlarıyla restoranda yemek yedikten sonra mekandan ayrılan Özcan, saat 22.00 sıralarında 33 CEC 80 plakalı otomobiline bindi. Viranşehir Mahallesi'nde seyir halindeyken motosikletli 2 kişi yanından geçtiği sırada patlama sesi duyan Özcan, silahlı saldırıyı farketmeyerek yoluna devam etti. Sabah aracına baktığında, ikisi motor birisi de lastikte olmak üzere 3 kurşun deliği gören Özcan, polise başvurdu. Araba üzerinde tespit çalışması yapan ekipler, çevrede inceleme yaparak olayın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Özcan, kendisinin bir düşmanı olmadığı ve siyasi bir adaylığı olmadığını belirterek yapılan saldırıya anlam veremediğini söyledi. (DHA)

 

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