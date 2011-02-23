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Politika

CHP'li Ersin: Yasalar tacize karşı caydırıcı değil

CHP İzmir Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Ahmet Ersin’e göre yasalar cinsel tacizi gibi insanlık dışı davranışı engelleyecek ölçüde

23 Şubat 2011 02:00

 

HÜLYA KARABAĞLI T24 / ANKARA

 

Siyaset, dekolteli kıyafetten başlayarak kutsal yolculuk Hac’da bile kadınların uğradıkları cinsel tacizi tartışıyor. CHP İzmir Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Ahmet Ersin’e göre, yürürlükteki yasalar bu insanlık dışı davranışı engelleyecek ölçüde ağır değil. Caydırıcı nitelik taşımıyor.

 

Ersin T24’e,  kadınların maruz kaldıkları cinsel taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili değerlendirme yaparken bazı mahkemelerden çıkan kararlara dikkat çekti.  Mardin’de  N.Ç’nin yaşadığı dramı hatırlatan Ersin, “Dahası bazı mahkemelerde adeta taciz ve tecavüz sucu işleyenler hakkında  hafifletici neden bulmak için özel çaba içine giriyorlar.  Bunlar özendirici oluyor” dedi.

 

“Bu toplumun en zayıf halkasıdır kadınlar” diyen Ersin,  kadınların evlilik içinde  ve dışında  şiddet gördüğünü söyledi ve “ Kocasından, kayınpederinden,  kayınbiraderden hatta oğlundan da şiddet görür. Taciz ve tecavüz konusunda kadın en kolay lokmadır”.

 

Ersin, geçtiğimiz hafta, üyesi olduğu Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na bir dilekçe ile başvurarak, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker’in görevden alınması için girişimde bulunulmasını istedi. Komisyonun toplanmaması nedeniyle değerlendirmediği  CHP’li Ersin’in  dilekçesi şöyle:

 

“Kadınları aşağılayan, taciz ve tecavüz olaylarından kadını sorumlu tutarak  ve suçlayarak bu saldırıları adeta hoş gören çağdışı ve sapık anlayış sahibi bu kişilerin komisyon olarak kınanmasını ve bu kişilerin eğitimci oldukları da göz önüne alındığında, kadınları aşağılayan çağdışı  söz ve davranışlarını öğrencilerine de aşıladıkları nedeniyle, bulundukları görevlerden istifaları veya görevden alınmaları için girişim yapılmasını  talep ederim” dedi.

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