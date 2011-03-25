CHP'li Ersin: Ahmet Şık'ın doğmamış çocuğunu öldürdüler





T24 - Hülya Karabağlı / Ankara



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık’ın kaleme aldığı “İmamın ordusu” adlı kitabının tüm nüshalarını toplatılması yönündeki mahkeme kararına tepkiler büyüyor. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi CHP’li Ahmet Ersin, Silivri Cezaevi’nde gazeteci Ahmet Şık’la yaptıkları görüşmeye dikkat çekti ve “‘İmamın Ordusu’ kitabını konuştuk. Ama, yayınlanmamış bir kitapla ilgili tutuklama kararı alınacağına ihtimal bile vermedik” diyerek şaşkınlığını vurguladı.





"Doğmamış çocuğu öldürmektir"



Son iki gündür demokrasi, insan hakları, özgürlük anlamında büyük utanç yaşandığına dikkat çeken Ersin, “Düşünce ve ifade özgürlüğü, ona bağlı olarak basın, yazma ve yayımlama özgürlükleri vahşi bir tecavüze uğratılmıştır. Yayınlanmamış, taslak halinde bir kitap hatta yayınlanıp yayınlanmayacağı belli olmayan bir yapıt tutuklanıyor. Bu doğmamış çocuğu öldürmektir”



“Bu gülünç, komik bir uygulama” diyen Ersin, “Totaliter rejimde bile insan haklarına düşünce ve ifade özgürlüklerine bu denli ağır, açık ve pervasız saldırı yapılamazdı”.





"İmam bildiğini okuyor"



ABD, AB sözcüleri ile Avrupa Parlamentosu’nun vahim gelişmeleri eleştirdiğini anlatan Ersin, “Türkiye’nin imajını bozan keyfiliklere karşı içerden ve dışarıdan yapılan eleştirilere rağmen imam bildiğini okuyor. Kendi yargısı, kendi polisi ve personeliyle ciddi bir egemenlik ve Türkiye yönetimini ele geçirme çabası içine girdi. Dolaylısıyla rejim ve insan haklarına dayalı demokrasi laik cumhuriyet hatta ülke bütünlüğü ciddi bir tehdit ve tehlike altındadır. Maalesef bütün bu olumsuzluklar, bu sorunlar iktidarın bilgisi dahilinde gündeme getiriliyor”.





"Bu operasyonla süreç cıvıklaştı"



Ergenekon’la ilgili kamuoyunda hukukun çiğnendiği, hukuka aykırı işlemler yapıldığı eleştirilerinin gündemden inmediğine dikkat çeken Ersin, “En son taslak haldeki kitabın tutuklanmasıyla artık bu süreç cıvıklaştı. Darbe girişimlerini, çeteleşmeleri önleyecek diye düşünülen bir süreç artık cıvık. Magazinleşti”.





"Zeka özürlü değiliz ki"



Silivri Cezaevi’nde gazeteci tutuklular Nedim Şener ve Ahmet Şık’la bir süre önce yaptıkları görüşmeye dikkat çeken Ersin, “Bu kitap konusunu konuştuk. İçeriğine ilişkin konuştuk. Ama, hiç birimizin aklına taslak halindeki kitabın toplatılacağına ilişkin karar verilebileceği gelmemişti. Biz zeka özürlü değiliz ki; böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünelim.”





