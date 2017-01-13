CHP'li Eren Erdem: Medine Sözleşmesi'nden 'başkanlık' çıkmaz

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da "Medine Sözleşmesi’nden başkanlık çıkmaz. Arkadaşlar tam tersi bir şey yapıyoruz. Burada referans olarak Kuran’ı Kerim’in esas alındığını söyleyen arkadaşlarımız, kendi referanslarıyla çelişiyor" dedi.

Erdem'in konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

"Arkadaşlar tam tersi bir şey yapıyoruz. Burada referans olarak Kuran’ı Kerim’in esas alındığını söyleyen arkadaşlarımız, kendi referanslarıyla çelişiyor. Medine Sözleşmesi’nden başkanlık çıkmaz. Arkadaşlar vicdanlı davranalım, ülkemizde ciddi sorunlar var. Biz erken seçimden korkmuyoruz arkadaşlar, bizim kaderimiz bir kişinin parmakları ucunda değil. Biz ön seçim yapıyoruz arkadaşlar keşke siz de yapsanız. Yapsaydınız korkmazdınız. Erken seçim yapılacaksa erken seçim yapalım, hodri meydan"