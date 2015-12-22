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CHP'li Eren Erdem: Ben İran ajanıysam, Hakan Fidan ve Taner Yıldız da İran ajanı

"Dokunulmazlığım kalkacakmış kaldırmayan namerttir"

22 Aralık 2015 19:44

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Rus televizyonu RT’ye yaptığı açıklamaların ardından 'İran ajanlığı' yaptığı suçlamalarına yanıt vererek, "Eğer ben iki gündür İran ajanı yapılıyorsam Hakan Fidan ve Taner Yıldız da İran ajanıdır” dedi.

“Ya Selam Tevhid iddianamesini devreye sokacaksınız ya da ben o iddianameyi kamuyla paylaşacağım” diyen Erdem, “Kimin İran ajanı olduğunu göreceğiz” şeklinde konuştu.

Resmi görüşmeler dışında AKP’den İran’a giden milletvekillerin olduğunu söyleyen CHP’li Erdem, “Ben ömrümde hiç İran'a gitmedim, pasaportum ortada. İrfan Fidan'a gideceğim Selam Tevhid davasının yeniden açılmasını isteyeceğim. Ya bunlar değil miydi 7 bin kişi dinlenmiş diye. Şimdi bütün tapeler montaj Eren Erdem'inki doğru, bunlar böyle yapıyor. O iddianamenin bir ucu dönemin Başbakan’ına dayanmaktadır. Beşir Atalay'a dayanmaktadır. Taner Yıldız'a dayanmaktadır. Adama sorarlar senin ev sahibin Faruk Koca, İran Muhafızları komutanıyla ne görüşüyordu?” dedi.

 

“Kaldırmayan namerttir”

 

Konuşmasını ‘havuz medyasının’ yazmayacağını da söyleyen Erdem,  dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili, “Dokunulmazlığım kalkacakmış kaldırmayan namerttir, çünkü ben paklıyım. Ayakkabı kutularında dolarlar yakalanmış, IŞİD’e  silahlar gönderirken yakalanan biri değilim, ben devrimciyim” dedi. “Günlerdir süren linç kampanyasına yönelik son kez konuşacağım bir daha konuşmayacağım artık söylenecek bir şey kalmadı” diyen Eren Erdem, “Bir insan söylemediği sözden dolayı bu kadar büyük linçle karşı karşıya bırakılamaz. Sarayın kontenjanından girmiş biri değilim iki defa milletten onay almış biriyim. Bizi onaylamış olan geniş halk yığınları yapılan bu linç kampanyası nedeniyle olağanüstü bir tepki içindedir” diye konuştu.

 

“Eren Erdem üzerinde tepinmek moda mı oldu?”

 

10 Aralık da Meclis kürsüsüne ilk kez çıktığını ve iddianame gösterdiğini ve ardından da ‘Yurtdışından bir takım hammaddeler Türkiye’ye getiriliyor oradan da Suriye’ye gidiyor savcılık takip yapıyor sonra serbest bırakılıyor’ dediğini anlatan Erdem, “ Benim hakkımda soruşturma başlatan savcıya sesleniyorum, Anayasa 83'üncü madde bir milletvekili ileri sürdüğü görüşleri Meclis Başkanlığı farklı bir görüş belirtmediği sürece kendi görüşlerini başka yerde de söyleyebilir’ diyor. Yani kürsü dokunulmazlığı.  Savcı sen kime yaranmak istiyorsun terfi etmek için Eren Erdem üzerinde tepinmek moda mı oldu?” dedi.

Rus televizyonuna verdiği mülakatta kurduğu cümleyi telefonundan dinleten Erdem sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek, “Bunun adı yalancılıktır,  bunun adı müfteriliktir. Newsweek benimle röportaj yaptı batılı kaynakları deşifre ettiğim için o röportajı yayınlayamadı” açıklamasını yaptı.

“Eren Erdem nereye kaçacakmış Eren Erdem'i kendiniz mi zannettiniz, niye kaçacak ki Eren Erdem? Bir yabancı kanalına çıkıp kendi ülkesini rencide edecek hiçbir söz söylememiştir” diyen Erdem, “Rus TV'si olmayınca İran masalına sarıldılar, İran masalını anlatayım, selam Tevhid Kudüs soruşturmasını yürüten polisler şimdi içeride, o iddianamede yer alıyorum. Yüzde 90'ı AKP’li. Hakan Fidan'a kadar gidiyor bu iddianame. Havuz medyası benimle ilgili bölümleri yayınladılar diğer bölümleri de yayınlamazlarsa  ben tek tek  açıklarım. Benim hakkımda takipsizlik kararı var. Onlar da yok” dedi.

 2011 yılında atılmış tweetlerin altında tarih olmadan yenişmiş gibi verildiğini söyleyen Erdem, “Adı ‘Doğu Konferansı’ olan bir konferansta ben de konuşmacıydım, İslamcı bir yazar, kendilerinin abisidir, ABD yanında buraya girerse biz İran'ın yanında olacağız dedi, ben de ABD İran'a girerse sıkıntı olur dedim, bunu aldım tweet attım. Ama o twitin tarihi  olmadan  koymuşlar” şeklinde konuştu.

Erdem, “ Ben Türkiye sarin gazı satıyor demiş miyim? dememiş miyim? Dava açmak için başvuracağım. Yarın Cumhuriyet savcılığına gidip Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bekir Bozdağ  hakkında   bu video ile beraber gidip iftira atmaktan dolayı dava açacağım” diyerek “Ak milislere sesleniyorum.  İşiniz gücünüz yok mu gidin evinize bir iki kitap okuyun Amerikan atına binip Osmanlıcık oynayanların tezgahına düşmüşsünüz, gençler” dedi.

 

"Ölüm tehditleri alıyorum"

 

Tehditler aldığını söyleyen Eren Erdem,  “Ölüm tehditleri alıyorum aldığım tehditler şaka değil, adam benim ev adresimi paylaşıyor benim öldürülmem için paylaşım yapıyor, evin önüne gelip bağırıyor çağırıyorlar, dört gün önce valiliğe koruma başvurusu yapıyorum hala sonuç yok” dedi.

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