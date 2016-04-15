CHP'li Eren Erdem: AKP'nin 'dokunulmazlıkları kaldıralım' teklifine hayır diyeceğim

CHP’den AKP’nin dokunulmazlıklara ilişkin teklifine ilk fireyi İstanbul Milletvekili Eren Erdem verdi. Erdem, AKP'nin dokunulmazlık teklifine hayır diyeceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin dokunulmazlıklara ilişkin teklifine "evet" diyeceklerini belirtmişti.

Erdem, İMC TV'de yaptığı açıklamada değişiklik teklifine hayır diyeceğini söyledi.

Eren Erdem, AKP'nin “Türkiye’yi derhal erken seçime götürecek bir aritmetik yapı kurabileceğini” söyledi. Erdem ayrıca, “Türkiye siyaseti adına bir kırılma ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.