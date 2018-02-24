CHP'li Erdoğan Toprak: Seçmenden sandık kaçıracaklar

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, seçim bölgelerinin birleştirilmesi ve sandıkların taşınması konusunda, YSK’ya verilen ucu açık yetkinin, sadece Doğu ve Güneydoğu için değil Büyükşehirlerde de devreye sokulmasının planlandığını söyledi. Toprak, "İttifak adı altında oluşturulan bu sandık kaçırma organizasyonunun müttefiklerini oluşturan iki parti, planladıkları hedefe varamayacaklarını gördükleri için sandıkların başına AKP memurlarını getirerek oylarla diledikleri gibi oynamayı amaçlıyorlar" ifadesini kullandı.



AKP-MHP tarafından hazırlanan Seçim İttifakı Yasa Değişikliği Teklifine ilişkin Toprak, “Öncelikle teklif sahiplerinin açıklamalarında dile getirdikleri ifadelerle, 26 maddelik bu değişiklik teklifi, iki parti arasında oluşturulan sözde Milli Mutabakat komisyonuna, doğrudan verilen talimatla, TBMM dışında ve kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklarla hazırlandı. Bu pazarlığın amacının demokrasi, ülkeyi çağdaş ve şeffaf, hür iradenin tecelli edeceği bir seçim sistemine kavuşturmak olmadığı apaçık" dedi.

Toprak, "Teklifin maddelerine sinmiş olan baraj altında kalma, iktidarı kaybetme, siyasetten silinme korkusunun izleri, öylesine aşikâr ki, her türlü adaletsizlik, hukuksuzluk, irade ve oy gaspına zemin hazırlayacak düzenlemeler pervasızca teklif metnine yerleştirilmiş vaziyette. İttifak adı altında oluşturulan bu sandık kaçırma organizasyonunun müttefiklerini oluşturan iki parti, yine de planladıkları hedefe varamayacaklarını gördükleri için sandıkların başına AKP memurlarını getirerek oylarla diledikleri gibi oynamayı amaçlıyorlar" diye konuştu.

Muhbir vatandaşları devreye sokacaklar

"Sıkıştıkları yerde de önerilen teklifteki muhbir vatandaşlar devreye sokulacak, ihbarlarla, tüm sandıkların başına silahlı güvenlik güçlerini, polis ve jandarmayı çağırıp seçmen iradesine baskı yaparak, insanları, korkutup, sindirecekler" diyen Toprak, "İttifak partilerine getirilen otomatik baraj muafiyetinin adaletsizliği ve partiler arasında yaratılan eşitsizlik bir yana, valilerin talebiyle, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) seçimlere bir ay kala, seçim bölgelerini birleştirme, sandıkları taşıma konusunda tanınan ucu açık yetki seçmen ve sandık kaydırma hesaplarının bariz ifadesidir" dedi.

Toprak'ın açıklamasının devamı şöyle:

Güvenlik gerekçesine ve iktidarın valilerinin talebine dayandırılan bu YSK yetkisinin sadece Doğu ve Güneydoğu’da değil, ittifakın oy alamayacağını hesap ettiği büyük illerde de uygulanmasının önünde hiçbir engel yoktur.



Seçimi en baştan şaibeli ve hileleri yasa hükmü haline getirecek bu teklifin toplumu ‘milli-gayrı milli’ diye ayrıştırmayı hedeflediği ortada. Bundan siyasi medet umanlar, 1980 ihtilali öncesinde Milliyetçi Cephe iktidarlarının ülkemizi nasıl anarşi, terör ve kardeş çatışmasına sürüklediklerini unutmasınlar. 80 milyonun vebali, cepheleşme siyasetine yasal kılıf için hazırladıkları bu teklifi milletin önüne getirenlerin üzerinde olacaktır. Diktatörler, göstermelik seçimler yaparak, benzer yöntemlerle kendilerine sandık meşruiyeti sağlamaya çalışmaktadır. Ama bu sözde seçimlerin ve sözde meşruiyetlerinin ne demokraside, ne toplumların gözünde değeri ve itibarının olmadığını tüm dünya bilmektedir.”

