CHP'li Erdem'den hükümete: Onlar için yürüyen değil, yürüten makbuldur

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü"yle ilgili hükümet kanadından gelen tepkileri eleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın "Adalet sokakta aranmaz" ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Yargı mensuplarını hedef göstermek, tehdit etmek suçtur" şeklindeki sözlerini eleştiren Erdem, "Onlar için yürüyen değil, yürüten makbuldur. Biz yürüten değil, adalet için yürüyenleriz. Yola devam..." dedi.

Bozdağ, "Yargılama süreci devam ederken, bu süreci hukuka aykırı olarak etkileyecek biçimde açıklamalar yapmak, yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur" görüşünü dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun "Biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyoruz” sözleriyle yürüyüşe başlamasına da değinen Bozdağ, "Mahkeme kararlarının halkı sokağa davet ederek denetlenebildiği bir hukuk devleti modeli henüz icat edilmemiştir. Kanun 'yol'ları 'sokak'larda değil, 'kitap'lardadır; muhakeme usulünü belirleyen kanunlardadır" demişti.

Dokunulmazlıkların kaldırılması için CHP'nin 'evet' oyu verdiğini hatırlatan Yıldırım, "Bu dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu biliyordu" demişti. Adalet Yürüyüşü hakında da "Sokakta iktidarı şikâyet etmek, ana muhalefet partisine yakışan bir tavır değildir. Sokakta çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur. Adalet sokakta aranmaz. Vazgeçmeli" diyen Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu Maltepe'ye hızlı trenle gidebilir" ifadesini kullanmıştı.

Twitter hesabında hükümetten gelen tepkileri eleştiren Erdem, şöyle yazdı:

Onlar için YÜRÜYEN değil YÜRÜTEN makbuldür. Biz YÜRÜTEN değil, ADALET için YÜRÜYENleriz. Yola devam...