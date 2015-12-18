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CHP’li Erdem’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Yalan söylediği yetmezmiş gibi utanmadan partime talimat veriyor!

Erdem: Şahsıma saldıran diğer şahsiyetler dahil, tüm bunların hesabı yargıda sorulacaktır

18 Aralık 2015 14:00

CHP milletvekili Eren Erdem’in Russia Today’e verdiği demeç nedeniyle “Bunu partisi içinde barındırabilenlere, şahsım ve milletime yazıklar olsun diyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, "Erdoğan yalan söylediği yetmezmiş gibi bir de utanmadan bir de partime talimat veriyor. Ama öncesinde Erdoğan'dan yaptığı açıklamalar nedeniyle özür bekliyorum” dedi.

CHP'li Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözleri üzerine yazılı açıklama yaptı.  Türkiye üzerinden Suriye'deki radikal terör gruplarına sarin gazı sevkiyatı yapıldığını söyleyen Erdem'in Russia Today'e verdiği röportajda "Sarin gazının tüm kimyasal maddeleri Avrupa'dan temin ediliyor. Batılı kaynaklar Suriye'de kimlerin sarin gazı saldırısı gerçekleştirdiğini çok iyi biliyorlar. Batılı kurumlar bur tarz ilişkileri sorgulamak zorundalar" ifadesini kullandığı belirtildi. Erdem, Russia Today'e verdiği demeçte AKP'nin teröristlere sarin gazı verdiğine yönelik tek bir cümlenin bile bulunmadığını belirtti.

 

CHP'li Erdem’in yaptığı açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilerek ya da bilmeyerek önce şahsıma sonra CHP'nin muhalif iradesine saldırmıştır. Hiçbir demecimde AKP'nin IŞİD'e sarin gazı verdiğini belirtmediğim açıktır. İddianamede kimyasal maddelerin Avrupa'dan temin edildiğini ve Türkiye üzerinden teröristlere aktarıldığını görüyoruz. Ne dediğimi dahi dinlemeden, verdiğim soru önergelerini ve düzenlediğim basın toplantılarımı bile incelemeden, iftira ve hakaretle şahsıma saldırılıyor. Erdoğan yalan söylediği yetmezmiş gibi bir de utanmadan bir de partime talimat veriyor. Şahsıma saldıran diğer şahsiyetler dahil, tüm bunların hesabı yargıda sorulacaktır. Ama öncesinde Erdoğan'dan yaptığı açıklamalar nedeniyle özür bekliyorum.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Konya'da yaptığı konuşmada,  Suriye'deki IŞİD üyelerinin Türkiye'den kimyasal silah olarak kullanılan sarin gazı hammaddesi aldığı iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e de tepki göstermişti. Erdoğan, "Bu ülkede Cumhuriyetle yaşıtım diyen bir partinin bir milletvekili, yabancı bir televizyon kanalında kendi devletini terör örgütlerine, kimyasal vermekle suçlayacak kadar ihanet çukuruna batabiliyor. Mensubu olduğu bir partiden bir ses var mı? Neyi bekliyorlar. Bu nasıl bir ihanettir. Sen nasıl olur da bu ülkeyi bu devleti, Suriye gibi, katil Esed'in, başında olduğu bir terör devletine sarin gazı vermekle suçlayabilirsin. Bunu partisi içinde barındırabilenlere, şahsım ve milletime yazıklar olsun diyorum" demişti. 

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